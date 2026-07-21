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Robin Vilijams bio je jedan od najvoljenijih glumaca i komičara svih vremena. Ipak, iza vedrog osmeha i neiscrpne duhovitosti skrivao se čovek koji se čitavog života borio sa sopstvenim demonima.

Robin Vilijams rođen je 21. jula 1951. godine u Čikagu kao jedino dete Roberta Ficgeralda Vilijamsa, menadžera kompanije Ford Motor Company, i Lori Maklorin, nekadašnje manekenke i glumice. Odrastao je u imućnoj porodici, ali uprkos materijalnom blagostanju često je bio usamljen. Roditelji su zbog poslovnih obaveza provodili malo vremena s njim, pa je najveći deo detinjstva proveo u društvu kućnog osoblja. Bio je povučen dečak koji je teško sklapao prijateljstva, a često je bio i žrtva vršnjačkog nasilja.Upravo je tada otkrio da humor može biti njegov odbrambeni mehanizam. Inspiraciju je pronalazio u majčinoj duhovitosti i razvijao talenat koji je kasnije obeležio njegovu karijeru.

U galeriji pogledajte fotografije Robina Vilijamsa:

1/5 Vidi galeriju Robin Vilijams Foto: Profimedia, Youtube Printscreen, Beta Ap

Nakon što se njegova porodica preselila u Kaliforniju 1967. godine pohađao je srednju školu Redwood High, gde se pridružio dramskoj grupi. Tamo je prvi put ozbiljnije pokazao svoj glumački talenat i stekao popularnost među vršnjacima. Nakon srednje škole studirao je na Claremont Men's Collegeu i College of Marinu, a potom je upisao prestižnu školu Juilliard u Njujorku. Tamo je upoznao Kristofera Riva, buduću zvezdu filma "Superman", s kojim je razvio dugogodišnje prijateljstvo.

Proboj na tržište i borba sa zavisnostima

Po završetku školovanja Vilijams se posvetio stend-ap komediji, a nastupao je u San Francisku i Los Anđelesu. Njegovi nastupi brzo su privukli pažnju zahvaljujući neverovatnoj improvizaciji i brzini razmišljanja. Prve televizijske uloge ostvario je u emisijama "The Richard Pryor Show", "Laugh-In" i "Eight Is Enough", ali pravi proboj dogodio se kada je glumio simpatičnog vanzemaljca Morka. Lik se prvi put pojavio u seriji "Happy Days", a zbog velikog interesovanja publike dobio je sopstvenu seriju "Mork & Mindy", koja se prikazivala od 1978. do 1982. godine i Vilijamsa pretvorila u nacionalnu zvezdu.

Ubrzo je ostvario i filmsku karijeru. Prvu glavnu ulogu imao je u filmu "Popeye" reditelja Roberta Altmana 1980. godine. Tokom osamdesetih dokazao je kako nije samo vrhunski komičar nego i izuzetno talentovan dramski glumac. U filmovima "The World According to Garp" i "Moscow on the Hudson" pokazao je širinu svog glumačkog raspona, dok su mu uloge radijskog voditelja Ejdrijena Kronauera u filmu "Good Morning, Vietnam" i profesora Džona Kitinga u klasiku "Dead Poets Society" donele nominacije za Oskara.

Paralelno s profesionalnim uspesima, Vilijams se borio sa zavisnošću od alkohola i droge. Problemi su započeli još tokom snimanja serije "Mork & Mindy", a pratili su ga više od dve decenije. Uprkos tome, nastavio je da niže uspešne uloge.

- Otišao sam na rehabilitaciju u vinsku regiju, tek toliko da ostavim sebi otvorene mogućnosti - rekao je za Time slavni glumac kroz šalu.

Devedesete godine bile su posebno plodan period njegove karijere. Glumio je uz Roberta de Nira u filmu "Awakenings", ponovo bio nominovan za Oskara zahvaljujući ulozi u filmu "The Fisher King", a publika ga je obožavala u porodičnim hitovima poput "Hook", "Aladdin", "Mrs. Doubtfire", "Jumanji" i "Flubber".

Vrhunac priznanja stigao je 1998. godine, kada je osvojio Oskara za najboljeg sporednog glumca za nezaboravnu ulogu psihologa Šona Megvajera u filmu "Good Will Hunting". Njegov nastup ostao je jedan od najupečatljivijih u istoriji moderne kinematografije, a film je lansirao karijere Meta Dejmona i Bena Afleka.

- Mislim da je sama slava svojevrsna droga. Kada nestane, prolazite kroz apstinenciju jer dolazi u naletima - rekao je Vilijams jednom prilikom za Time.

Vilijams nije želeo da ostane zarobljen u komičnim ulogama, pa se okušao i u mračnijim psihološkim dramama. U filmovima "One Hour Photo", "Insomnia" i "The Night Listener" pokazao je potpuno drugačiju stranu svog glumačkog talenta.

Buran privatni život

Njegov privatni život bio je jednako buran kao i profesionalni. Ženio se tri puta i imao troje dece, Zaka, Zeldu i Kodija. Prvi brak s Valeri Velardi završio se razvodom, nakon čega se oženio Maršom Garsis, bivšom dadiljom svog sina. Ni taj brak nije potrajao, a 2011. godine oženio se umetnicom Suzan Šnajder, s kojom je ostao do kraja života.

Osim glume, Vilijams je bio poznat po humanitarnom radu. Godinama je učestvovao u akcijama organizacije Comic Relief, zajedno s Bilijem Kristalom i Vupi Goldberg, a pomagao je prikupljanju više od 80 miliona dolara za beskućnike u SAD. Podržavao je i brojne druge humanitarne organizacije, uključujući LiveStrong Foundation, Christopher & Dana Reeve Foundation te St. Jude Children's Research Hospital.

Iako je publika verovala da je reč o čoveku koji neprestano širi radost, Vilijams se poslednjih godina života suočavao s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Uz depresiju i anksioznost, kasnije je otkriveno da je bolovao od demencije Levijevih tela, progresivne bolesti mozga koja često uzrokuje promene raspoloženja, halucinacije i poremećaje kretanja. U početku se verovalo da boluje od Parkinsonove bolesti, ali obdukcija je pokazala da je pravi uzrok njegovih simptoma bila upravo ta teška neurodegenerativna bolest.

Foto: FA Film / United Archives / Profimedia

Dana 11. avgusta 2014. godine Robin Vilijams pronađen je mrtav u svom domu u Kaliforniji u 63. godini. Vest je šokirala svet, a milioni obožavatelja, kolega i prijatelja oprostili su se od čoveka koji je decenijama unosio smeh u njihove živote. Njegova supruga Suzan Šnajder kasnije je izjavila kako je bolest protiv koje se borio bila mnogo teža nego što je iko tada mogao da zamisli.

Nakon njegove smrti objavljeno je nekoliko filmova koje je završio pre odlaska, među kojima su "Night at the Museum: Secret of the Tomb" i "Boulevard". Prema procenama časopisa Forbes, iza sebe je ostavio imovinu vrednu oko 100 miliona američkih dolara. Takođe je pravno zaštitio svoje ime, glas, fotografiju i potpis od komercijalne upotrebe u periodu od 25 godina nakon smrti.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

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