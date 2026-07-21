Slušaj vest

Kada je Endi Bernam20. jula ušao u Dauning strit kao novi britanski premijer, uz njega je bila supruga Mari-Frans van Hil. Iako ga prati još od studentskih dana, ona je tokom njegove političke karijere uglavnom izbegavala javnost i gradila sopstveni poslovni put.

Mari-Frans, koju prijatelji zovu Frenki, rođena je u Holandiji, a odrasla je u Belgiji. Govori tri jezika i godinama radi u oblasti marketinga i poslovne strategije.

Upoznali se na Kembridžu

Foto: Pool / i-Images / Eyevine / Profimedia

Budući supružnici upoznali su se 1989. godine na Univerzitetu u Kembridžu. Mari-Frans je bila na prvoj godini koledža Ficvilijam, dok je Burnam godinu dana ranije započeo studije engleske književnosti.

Njihova veza ubrzo je postala zapažena među studentima. Jedan od Burnamovih nekadašnjih predavača kasnije je ispričao da su njegove kolege smatrale da je „dobio na lutriji“ kada je počeo da se zabavlja sa devojkom koja je važila za „najkul osobu na koledžu“.

Burnam je, govoreći o studentskim danima, jednom prilikom našalio da kao najlepšu uspomenu mora da izdvoji upoznavanje buduće supruge.

Gledao je iza kauča dok je birala drugog muškarca

Početak njihove veze obeležila je neobična epizoda koju su britanski mediji ponovo otkrili nakon Burnamovog dolaska na mesto premijera.

Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Mari-Frans se 1992. godine pojavila u popularnoj televizijskoj emisiji za upoznavanje „Blind Date“, koju je vodila Sila Blek. Iako je u to vreme već bila u vezi sa Burnamom, pitala ga je da li može da učestvuje, a on je pristao.

Pred kamerama je izabrala Vila Harisa iz Sarija, sa kojim je dobila putovanje u Gibraltar. Burnam je kasnije priznao da je emisiju gledao krijući se iza kauča. Na njegovu sreću, između Mari-Frans i izabranog kandidata nije se razvila romansa, pa se ona ubrzo vratila tadašnjem studentu Kembridža.

Godinama kasnije supružnici su Harisa slučajno sreli u parlamentarnom baru. On im je tada saopštio da je postao direktor marketinga Konzervativne partije. Dakle, tu funkciju nije obavljao Burnam, kako se pogrešno navodi u pojedinim verzijama priče. Sky News

Venčali se nakon rođenja sina

Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Mari-Frans i Endi Burnam dobili su sina Džimija u martu 2000. godine, a njegovo rođenje podstaklo ih je da se posle dugogodišnje veze venčaju.

„Mislim da je brak bolji za decu. Malo sam staromodan kada je reč o tim stvarima, iako moram da priznam da je Džimi, moj najstariji sin, bio na našem venčanju, tako da sam staromodan samo do određene mere. Kada je moja supruga prvi put ostala trudna, to je bilo potpuno iznenađenje. Prvo što sam pomislio bilo je: ‘O, Bože, moraćemo da se venčamo’“, ispričao je Burnam 2007. godine.

Par je kasnije dobio i dve ćerke, Rouzi i En-Mari, poznatu kao Eni. Članovi porodice retko se pojavljuju u javnosti, a Mari-Frans je tokom većeg dela suprugove političke karijere ostala izvan centra pažnje.

Video: Pogledajte detalje o krunisanju kralja Čarlsa