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Robi Vilijams postao je jedna od glavnih tema na društvenim mrežama nakon finala Svetskog prvenstva, ali ne zbog nastupa pred početak utakmice. Pažnju gledalaca privukao je neobičan trenutak tokom njegovog gostovanja u programu nemačke televizije.

Dok je razgovarao sa voditeljima i komentarisao finale, 52-godišnjem pevaču iz usta je na ružičasti mikrofon ispao mali beli predmet. Vilijams je pokušao neprimetno da ga skloni, ali ga je slučajno prebacio na čelo, gde je ostao zalepljen.

Snimak je ubrzo postao viralan, a društvenim mrežama počela su da kruže nagađanja o tome šta je zapravo ispalo pevaču.

Šaljivo izvinjenje iz kreveta

Vilijams nije dugo čekao da odgovori na komentare. Na Instagramu je objavio snimak iz kreveta i ozbiljnim izrazom lica započeo obraćanje pratiocima.

„Želeo bih da se izvinim zbog predmeta koji je juče pao na mikrofon. Bilo je to krajnje neprofesionalno i ljudi su se zabrinuli za mene“, rekao je.

Baš kada se činilo da će uslediti ozbiljno objašnjenje, pevač se nasmejao i isplazio jezik, na kojem su se nalazile još dve bele bombone.

„Ali sve je u redu, jer sam imao još nekoliko“, našalio se Vilijams.

Uz objavu je napisao: „Upravo sam se probudio i osećam se... mentolasto“, koristeći igru reči sa engleskim izrazom „feeling mint“.

Šta je zaista ispalo na mikrofon?

Izvor blizak pevaču potvrdio je da je beli predmet bio napola prožvakana „Nicorette“ mentol bombona, namenjena odvikavanju od pušenja.

„Jadni Rob se probudio i zatekao stotine poruka prijatelja i obožavalaca koji su ga pitali šta se dogodilo. U početku nije znao o čemu govore, a onda je shvatio da su videli kako mu bombona ispada iz usta i pomislili da je reč o nečemu sumnjivom“, rekao je izvor za „The Sun“.

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