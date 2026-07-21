Viktorija Bekam i Dejvid Bekam na utakmici Norveška - Engleska na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026

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Viktorija Bekam se prisetila Svetskog prvenstva nakon što je postala viralni mim zbog legendarnog trenutka s tribina.

52-godišnja modna dizajnerka je poslednjih nedelja, zajedno sa suprugom Dejvidom (51), pratila utakmice Svetskog prvenstva koje su zajednički organizovale SAD, Kanada i Meksiko.

S njima su se pojavljivali i ćerka Harper (15), kao i njihova dva najmlađa sina, Romeo (23) i Kruz (21). Njihov najstariji sin, Bruklin (27) nije se od Božića 2024. pojavljivao na porodičnim okupljanjima vezanim za prvenstvo.

Foto: Printscreen/ Instagram/ victoriabeckham

"Obožavala sam našu fudbalsku avanturu!"

U nedelju je Španija u finalu pobedila Argentinu 1:0 i osvojila titulu svetskog prvaka. Viktorija, koja je tokom vikenda propustila venčanje Mel Si iz grupe Spice Girls, na Instagramu je podelila fotografiju sebe i Dejvida s utakmice uz poruku: "Obožavala sam našu fudbalsku avanturu! Volim te @davidbeckham."

Ova objava dolazi nakon što je Viktorija postala jedan od najpoznatijih mimova Svetskog prvenstva nakon što je snimljena na četvrtfinalnoj utakmici Engleske protiv Norveške u Majamiju.

Viktorija Bekam i Dejvid Bekam na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026 Foto: Darren Fletcher / News Licensing / Profimedia

Tada su gledaoci pratili napet susret u kom je Norveška povela ranim pogotkom Andreasa Jelderupa, ali se situacija okrenula u drugom poluvremenu, kada je Džud Belingem zabio spektakularan pogodak u sudijskoj nadoknadi. Publika je eksplodirala, a Dejvid, Romeo, Kruz i Harper skočili su s mesta od uzbuđenja.

Viktorija, međutim, nije pokazala emocije, nije se ni nasmešila dok je sedela pored frizera Kena Pejvsa, zbog čega su krenule sprdnje. Jedan korisnik je komentarisao: "Ova fotka je sjajna: svi u loži vrište zbog gola Engleske, Romeo skoro go slavi, Dejvid viče, a Poš mirno sedi i drži izraz lica." Drugi je napisao: "Viktorija Bekam je najveća Engleskinja koja je ikada postojala, bez ikakve sumnje."

Viktorija Bekam i Dejvid Bekam na utakmici Norveška - Engleska na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026 Foto: Mark Pain / Alamy / Profimedia

Dejvid ju je branio

Dejvid je branio suprugu nakon što je komičarka Dženi DŽonson komentarisala utakmicu rečima: "Nema ništa bolje nego navijati za Englesku kod kuće, a onda kamera uhvati Viktoriju s onim klasičnim osmehom Posh Spice. Neverovatno zarazno!"

Uz niz smiješnih emojija, David je dodao: "Slavila je u sebo, obećavam da su joj reakcije bile samo malo sporije od mojih."

Dejvid i Viktorija Bekam Foto: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Viktorija je pratila Dejvida na utakmicama uprkos tome što je javno izjavila da nije obožavateljka fudbala kada ga je upoznala na utakmici Mančester Junajteda 1997. godine. Kao brižna supruga, trudila se da prisustvuje svakoj utakmici, ali je priznala da tada nije uživala u sportu jer se nije osećala "poželjno" dok je bila pored terena.

U poslednjim godinama Viktorija je promenila stav, nakon što se Dejvid povukao i osnovao Inter Majami.

Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

U intervjuu za Financial Times 2024. godine rekla je: "Nikada mi nije bilo zabavno da gledam fudbal. Nikada se nisam osećala stvarno poželjno [na utakmicama]. Ne želim da se žalim, ali to nikada nije bilo zabavno kao što je sada. Sada, kad smo u Majamiju, osećam se poželjno. Prijateljica sam s porodicama igrača."

Video: Viktorija Bekam