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Kraljica Kamila ne može da odoli dobrom modnom dodatku, čak ni kada je reč o komadu koji je jako povezan s bivšom suprugom kralja Čarlsa, princezom Dajanom. Kamila se sve češće može videti s torbicom Lady Dior, koja je elegantan, ali i kontroverzan detalj njenih izdanja.

Torbica Lady Dior izvorno se zvala Chouchou, a princezi Dajani ju je poklonila bivša francuska prva dama Bernadet Širak. Dajana se u torbicu odmah zaljubila, a kako navodi Tatler, "odmah je postala njen omiljeni modni dodatak, nosila ju je danju i noću, a po povratku u London kupila je još nekoliko Diorovih modela u Harrodsu."

Princeza Dajana je počela da nosi ovu torbicu 1995. godine, a nakon što je često viđena s njom u javnosti, Dior ju je 1996. preimenovao u Lady u njenu čast. Naziv je bio posveta vremenu kada je pre udaje za princa Čarlsa bila poznata kao Lejdi Dajana Spenser. Torbicu je nosila i na Met Gali 1996. godine, u tamnoplavoj nijansi koja se savršeno slagala s njenom haljinom.

U galeriji pogledajte kraljicu Kamilu s Lady Dior torbicom:

1/6 Vidi galeriju Kraljica Kamila nosi torbicu Lady Dior Foto: James Manning / PA Images / Profimedia, Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Naravno, činjenica da je kraljica Kamila odabrala upravo Lady Dior nije promakla pažljivim pratiocima kraljevske porodice. Dok je princeza Dajana još bila živa, tadašnji princ Čarls je tokom 1990-ih bio u vanbračnoj vezi s Kamilom, iako je još uvek bio u braku s Dajanom. Čarls i Dajana razveli su se u avgustu 1996. godine, dok se Kamila od Endrua Parkera Boulsa razvela godinu ranije, 1995. Čarls i Kamila venčali su se 2005. godine.

U galeriji pogledajte princezu Dajanu s Lady Dior torbicom:

1/5 Vidi galeriju Princeza Dajana nosi torbicu Lady Dior Foto: Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia, Times Newspapers / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kad je Kamila na Vimbldonu pre dve godine nosila Lady Dior torbicu, fanovi pokojne princeze "razapeli" su je zbog toga.

"Ima li ova žena trunku srama?", "I ona ismeva mrtvu Dajanu", "Ne mislim da je ovo ruganje Dajani nego da ona i dalje žudi da više bude kao ona", "Besramno ponašanje kraljice"... neki su od komentara na X-u, prenosi Story.hr.

Video: Princ Čarls i princeza Dajana nakon veridbe