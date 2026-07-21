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Uvođenje koncerta u poluvremenu finala Svetskog prvenstva, zamišljenog kao veliki globalni spektakl, odmah je izazvalo pitanja o tome koliko takva produkcija košta. Interesovanje javnosti dodatno je poraslo nakon što je potvrđeno da će u kratkom nastupu učestvovati neke od najvećih muzičkih zvezda poput Madone, grupe BTS, Džastina Bibera, Mapeta i Šakire.

Jedanaest minuta spektakla i brojne reakcije

Program je otvorila Madona izvedbom svog hita "Music", uz zahtevnu koreografiju i raskošnu produkciju. Nakon nje nastupila je K-pop grupa BTS s pesmom "Dynamite", dok je Džastin Biber promenio atmosferu akustičnom izvedbom pesme "Everything Hallelujah" uz gitaru. Završni deo pripao je Šakiri, koja je zaplesala uz zvaničnu himnu prvenstva "Dai Dai".

U galeriji pogledajte kako je izgledao nastup na finalu Svetskog prvenstva:

1/12 Vidi galeriju Madona, Šakira, BTS i Džastin Biber tokom prvog programa na poluvremenu finala Svetskog prvenstva u fudbalu Foto: Yusuke Morishita / Jiji Press Photo / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Iako je trajao svega jedanaest minuta, nastup nije prošao bez kritika. Deo javnosti smatra da je koncert dodatno naglasio komercijalnu stranu turnira i da je prvenstveno bio namenjen privlačenju američke publike. Istovremeno, mnoge je zanimalo koliko je FIFA izdvojila za angažman tolikog broja poznatih izvođača.

Zvezde nisu dobile honorar

Odgovor je da najveće zvezde ovogodišnjeg finala nisu bile plaćene za svoj nastup. Kao i kod nastupa u poluvremenu Superboula, izvođači nisu primili honorar, već su svoje učešće podržali kao deo humanitarne inicijative.

Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema pisanju The Athletica, izvor iz organizacije potvrdio je da su "muzičari donirali svoje vreme i nastup" kako bi podržali rad organizacije Global Citizen, koja se bavi društvenim pitanjima i borbom za bolje životne uslove širom sveta.

Cilj je prikupiti 100 miliona dolara

Koncert je deo zajedničke inicijative FIFA-e i Global Citizena, čiji je cilj da prikupe 100 miliona dolara za obrazovne programe i projekte koji deci širom sveta omogućuju bolje prilike, uključujući i dostupnije bavljenje fudbalom.

Madona Foto: Carl Recine / Getty images / Profimedia

"Svet se okuplja oko najveće fudbalske utakmice, a ovaj istorijski nastup ujedno će usmeriti pažnju na viši cilj. Podržaće FIFA-in fond za obrazovanje Global Citizen i našu zajedničku misiju da deci širom sveta obezbedimo pristup kvalitetnom obrazovanju i prilikama za bavljenje fudbalom", rekao je predsednik FIFA-e Đani Infantino prilikom najave koncerta.

"Biće to proslava fudbala, jedinstva i ljudskosti koja će odjekivati dugo nakon poslednjeg sudijinog zvižduka", dodao je.

Foto: Vanessa Carvalho / Zuma Press / Profimedia

Džastin Biber takođe je istakao važnost projekta. "Svetsko prvenstvo u fudbalu povezuje svet kao ništa drugo. Zahvalan sam što sam deo ovog nastupa u poluvremenu, a još sam zahvalniji jer znam da on već sada pomaže deci širom sveta bolji pristup obrazovanju", rekao je pevač.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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