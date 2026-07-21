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Šakira je spektakularnim nastupom na prvom poluvremenskom šouu finala Svetskog prvenstva oduševila milione gledalaca, a na društvenim mrežama ubrzo je počelo da se priča nečemu sasvim drugom – njenim godinama.

Šakira je nastupila tokom istorijskog prvog poluvremenskog šoua finala Svetskog prvenstva na stadionu MetLife u Nju Džerziju i ponovo dokazala zašto je jedna od najvećih svetskih zvezda.

U galeriji pogledajte kako je izgledao Šakirin nastup na poluvremenu finala Svetskog prvenstva:

1/12 Vidi galeriju Šakira na finalu Svetskog prvenstva 2026 Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Heuler Andrey/DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia

Kolumbijska pevačica pojavila se u upečatljivom žuto-ružičastom kombinezonu s izrezima koji je istakao njenu besprekornu figuru. Bosonoga je izvela svoj novi hit ''Dai Dai'', uz atraktivnu koreografiju i plesače, a publiku je potpuno osvojila energijom.

Međutim, nakon nastupa društvene mreže su preplavile reakcije fanova koji nisu mogli da veruju koliko Šakira mladoliko izgleda.

''Objasnite mi kao pedesetogodišnjaku kako Šakira izgleda kao da ima 30, a zapravo ima 49 godina. Neverovatno!'', napisao je jedan korisnik X-a.

Drugi je dodao da ''odbija da veruje da Šakira ima 49 godina'', dok je treći priznao da je morao da proveri njene godine na Guglu.

''Kad sam video da ima 49, ostao sam u šoku. Svaka joj čast!'', napisao je.

Neki su nagađali da bi za njen izgled mogli da budu zaslužni moderni tretmani i suplementi, dok je većina zaključila kako pevačica jednostavno izgleda fantastično i da se godine na njoj gotovo ne primećuju.

U galeriji pogledajte još Šakirinih fotografija:

1/11 Vidi galeriju Šakira Foto: Apu GOMES / AFP / Profimedia, Starbuck/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šakira je majka dvojice sinova, 13-godišnjeg Milana i 11-godišnjeg Saše, koje je dobila u vezi s bivšim fudbalerom Đerarom Pikeom.

Osim nje, u programu finala nastupili su i Džastin Biber, Madona i BTS, dok su u završnoj ceremoniji učestvovali Post Malone, Nikol Šerzinger, Dženifer Hadson, Robi Vilijams i Laura Pauzini.

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