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Olivera Petrović, poznatija kao Olivera Katarina preminula je u 86. godini, potvrđeno je redakciji Kurira. Srpska glumica i pevačica jedna je od najvećih diva šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka. Za njom su muškarci gubili glavu, a važila je za pravu zavodnicu.

Olivera Katarina u mladosti Foto: Promo/Kurir Televizija

Debitovala je na filmu Dobra kob iz 1964. godine, a ostvarila je uloge u desetak domaćih i dvadesetak inostranih ostvarenja.

Za film Goja nagrađena je na filmskim festivalima u Moskvi i Veneciji, a njena najpoznatija uloga je u filmu "Skupljači perja" (1967) Aleksandra Saše Petrovića, koji je nagrađen na filmskom festivalu u Kanu.

Upravo se za ovaj film i vezuje jedna od najčuvenijih anegdota domaće kinemtografije. Scena šamara koju su snimali Bekim Fehmiu i Olivera Katarina.

Kultno ostvarenje

Radnja se bazira na životu Roma u jednom selu na severu Vojvodine, ali film se bavi daleko složenijim temama poput ljubavi, međuetničkim i socijalnim odnosima.

Pogledajte slike iz filma u galeriji:

1/5 Vidi galeriju Film Skupljači perja Foto: Printscreen/Youtube, Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

"Skupljači perja" smatraju se za jedan od najznačajnijih filmova crnog talasa i jugoslovenske kinematografije uopšte. Osvojio je brojna priznanja, a glumci koji su tumačili glavne role stekli su veliku popularnost.

Nezgode na setu

Više od pola veka prošlo je od premijere, a Olivera Katrina i dalje pamti šamarčinu koju joj je zveknuo kolega Bekim Fehmiu.

Umesto da odglumi udarac, slavnom glumcu se opustila ruka, te ju je stvarno udario. Nakon toga joj se izvinjavao zbog nepažnje. Prisećajući se snimanja Olivera je otkrila.

Pogledajte scenu u kojoj joj je opalio šamar:

1/6 Vidi galeriju Bekim Fehmiu opali šamar Oliveri Katarini na setu filma Skupljači perja Foto: Printscreen/Youtube, Printcreen

- Bilo mi je mnogo teško kada me je Bekim ošamario. Zveknuo mi je takvu šamarčinu da sam odletela na drugi kraj sobe i pala preko jednog sanduka na kičmu. Bilo je strašno i mnogo me je bolelo - prisetila se glumica i pevačica.

Zbog ovog nemilog dogadaja glumcu je bilo veoma neprijatno.

- Kasnije je bio tužan, pa je kleknuo pored mene i skoro zaplakao. Molio me je da mu oprostimi govorio je da nije namerno to uradio već zbog filma.

Ne može to tako

Kolege su ovu situaciju brzo prevazišle, ali su onda naišli novi problem. Olivera je želela da napusti snimanje jer joj se nije svidelo kako izgleda kao Lenče.

Olivera Katarina u Kanu Foto: af / AFP / Profimedia

- Nisam mogla da prihvatim svoje lice na ekranu. Bila sam samoj sebi ružna s tim tenom i šminkom. Plakala sam i molila reditelja Aleksandra Petrovića da mi nađe zamenu, ne znajući da će mi ta uloga obeležiti život i karijeru. On nije hteo ni da čuje. Bio je oduševljen kako izgledam, igram i pevam - istakla je ona.

Pesma "Đelem, đelem", koju je otpevala u filmu mu je dao poseban pečat, a obeležila je i Oliverinu karijeru.

- Posle premijere filma u Kanu održano je veliko slavlje na kom su bile sve svetske zvezde. Pevala sam pred njima tu pesmu, a oni su pali u sevdah, pa su razbijali sve pred sobom. Odjednom su ti civilizovani i hladni zapadnjaci potpuno poludeli. Bacali su sve sa stola, a ja sam se izula bosa i po toj srči igrala. Nije mi ni kap krvi potekla - ispričala je glumica.

Video: Olivera Katarina o Severini