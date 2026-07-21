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Olivera Katarina bila je jedna od najlepših i najharizmatičnijih žena bivše Jugoslavije, ali su njene ljubavne priče bile daleko od bajke. Za prvog muža udala se gotovo preko noći, iako je njihov odnos počeo uvredom i šamarom, dok je drugog supruga izgubila samo nekoliko meseci nakon što su dobili sina.

Detalje o svojim burnim ljubavima umetnica je otkrila u autobiografiji „Aristokratsko stopalo“, u kojoj je bez ulepšavanja pisala o uspesima, padovima i tragedijama koje su obeležile njen život.

POgledajte u galeriji njene fotografije iz mladosti:

1/8 Vidi galeriju Olivera Katarina u mladosti Foto: Printscreen, Promo/Kurir Televizija

Od uvrede i šamara do iznenadnog venčanja

Prvi suprug Olivere Katarine bio je književnik i pozorišni kritičar Vuk Vučo. Njihov odnos počeo je sukobom, nakon što je Vuk u jednoj kritici mladu glumicu opisao kao „miloliku priučenu balerinu“.

Oliveru su njegove reči toliko razbesnele da ga je prilikom sledećeg susreta ošamarila. Ipak, netrpeljivost se ubrzo pretvorila u snažnu privlačnost, a za manje od 24 sata završili su u braku.

Tek kada je sa njim stigla u kuću na Senjaku, Olivera je saznala da je Vuk prethodne četiri godine bio u vezi sa Dagmar Stojanović.

Foto: Damir Dervišagić

„Vuk mi je tada prvi put prišao i poljubio me. Otišli smo u njegovu prelepu kuću na Senjaku i on je s vrata rekao dadilji da je doveo svoju ženu, Oliveru Vučo. Zamolio ju je da nam skuva kafu, a onda telefonirao Dagmar Stojanović kako bi joj saopštio da se oženio. Nisam znala da je s njom u vezi četiri godine i to me je osvestilo, pa sam zaplakala i promrmljala kroz suze da ga ne poznajem i ne volim. Poželela sam da što pre pobegnem...“, prisetila se glumica.

Otac je izbacio iz kuće

Drama se nastavila telefonskim pozivom njenog oca. Kako je Olivera navela, glumac Miloš Žutić, koji je godinama bio zaljubljen u nju, pokušao je da se otruje kada je saznao da se udala.

Foto: Printscreen Youtube/ Olivera Katarina DIVA

Uplašena i opterećena osećajem krivice, pobegla je od Vuka i vratila se roditeljima. Međutim, tamo nije pronašla utočište.

„Poželela sam da što pre pobegnem, ali u tom trenutku zazvonio je telefon. Bio je to moj otac koji je s druge strane žice urlao i pretio da će me se odreći jer sam izazvala tragediju. Naime, Miloš Žutić, inače godinama zaljubljen u mene, pokušao je da se otruje kada je čuo da sam se udala, a otac je tvrdio da će me ubiti ako mu se nešto desi. Osetila sam se krivom, zgrabila kaput i pobegla, ali takav osećaj slobode više nikada nisam doživela. Otišla sam kući, a otac mi je, čim me je ugledao, lupio šamar rekavši da sam obrukala kuću Petrovića i kako mi tu više nije mesto. Našla sam se na ulici i krenula ka Narodnom pozorištu, gde me je našao Vuk, očajan i osramoćen što mu je mlada pobegla. Nisam imala kud, pa sam mu se postiđena vratila“, otkrila je u autobiografiji.

Brak ispunjen svađama

Njihova veza bila je strastvena, ali nestabilna. Svađe su postale deo svakodnevice, Vuk je, prema Oliverinim rečima, sve više pio, dok je ona postajala sve nesrećnija.

Olivera Katarina u mladosti Foto: Promo/Kurir Televizija

Iako pojedini biografski izvori navode da je brak trajao oko godinu i po dana, Olivera je govorila da ga je napustila nakon približno dve godine zajedničkog života. Stil

„Naš brak nije funkcionisao, svađe su bile normalna stvar i on je sve više pio, a ja bivala sve očajnija. Nakon dve godine zajedničkog života, dok je Vuk bio u vojsci, odlučila sam da ga napustim. Kada sam mu to saopštila, skuvao je litar kafe i pustio gramofon. Satima smo sedeli uz Antonijev Adađo, plakali i opraštali se.“

Posle razvoda nije mogla da se vrati u roditeljski dom. Od honorara koji je dobila za film „Dobra kob“ iznajmila je malu garsonjeru i pokušala da nastavi život oslanjajući se isključivo na svoj rad.

Ljubav sa Miladinom Šakićem

Olivera Katarina u filmu Skupljači perja Foto: Printscreen/Youtube

Posle turbulentnog braka sa Vukom Vučom, Olivera Katarina novu sreću pronašla je pored Miladina Šakića, tadašnjeg potpredsednika Skupštine grada Beograda.

Venčali su se 1. februara 1970. godine u Skupštini grada Beograda. Kum im je bio tadašnji gradonačelnik Branko Pešić, a tačno godinu dana kasnije, 1. februara 1971, dobili su sina Maneta.

Olivera je pričala da ju je Miladin osvajao deset godina i da je konačno pridobio kada joj je rekao da želi da sa njom dobije sina.

„On je bio zgodan čovek, dopadao se mnogim ženama, a mene je punih deset godina osvajao mangupskim trikovima, ali to mu je napokon pošlo za rukom kada mi je rekao kako želi da sa mnom ima sina.“

Sedam meseci nakon rođenja sina ostala je udovica

Foto: Printscreen/Instagram

Porodična sreća trajala je veoma kratko. Samo sedam meseci nakon rođenja Maneta, Miladin je poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Mladenovca dok se vraćao sa službenog puta.

Olivera je ostala sama sa bebom, a bol zbog gubitka supruga pratila ju je tokom čitavog života. Morala je da nastavi da snima filmove kako bi obezbedila novac za odgajanje sina.

„Kada je Mane imao samo sedam meseci, Miladin je poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Olivera Katarina Foto: Damir Dervišagić

Ceo svet mi se srušio, ostala sam prepuštena sama sebi. Bilo je veoma teško, ali morala sam da nastavim da se borim, ako ne zbog sebe, onda zbog Maneta. Nastavila sam da snimam filmove kako bih imala novca za podizanje sina. Samo ja znam kako mi je bilo, ali bila sam dostojanstvena i tokom najveće bede“, prisećala se glumica.

Olivera Katarina kasnije je govorila da posle Miladinove smrti više nije želela ozbiljnu ljubavnu vezu. Karijeru, snagu i vreme posvetila je sinu, noseći uspomenu na supruga čiji je odlazak zauvek promenio njen život.

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