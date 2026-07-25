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Iako je fudbal u centru svakog Svetskog prvenstva, turnire kroz istoriju prate i brojni pamtljivi muzički hitovi. Među izvođačima zvaničnih pesama našla su se velika imena poput Rikija Martina, Pitbulla, Dženifer Lopez i Vila Smita. Nakon velikog uspeha hita "Waka Waka" iz 2010. godine, Šakira se vratila i s pesmom za Svetsko prvenstvo 2026. Lista deset najpopularnijih pesama sa svetskih prvenstava sastavljena je prema broju slušanja na Spotifaju, uz jedan izuzetak.

U galeriji pogledajte kako je izgledao Šakirin nastup u poluvremenu finala Svetskog prvenstva 2026:

1/12 Vidi galeriju Šakira na finalu Svetskog prvenstva 2026 Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Heuler Andrey/DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia

Svetska prvenstva nisu obeležile samo zvanične pesme nego i drugi nezaboravni muzički trenuci. Posebno se pamti izvedba arije "Nessun Dorma" iz Pučinijeve opere "Turandot", koju su uoči finala 1990. izvela Tri tenora: Plasido Domingo, Hose Kareras i Lučano Pavaroti.

10. Boom - Anastacia, 2002.

Na deseto mesto smestila se pesma sa Svetskog prvenstva u Japanu i Južnoj Koreji 2002. godine. Pesma pevačice Anastasije bila je zvanična pesma turnira, dok je status zvanične himne imala kompozicija "Anthem" autora Vangelisa. Od objave do danas, "Boom" je na Spotifajju zabeležila 348.454 slušanja, piše LADbible.

9. Gloryland - Daryl Hall and Sounds of Blackness, 1994.

Himna Svetskog prvenstva održanog 1994. u Sjedinjenim Američkim Državama bazira se na melodiji američke rodoljubive i jevanđeljske pesme "The Battle Hymn of the Republic". U izvedbi je učestvovao ansambl Sounds of Blackness, a pesmu karakterišu jevanđeljski zborovi, sintesajzeri i saksofoni. Budući da cela pesma nije dostupna na Spotifaju, ovo je izuzetak na listi. Zvanična verzija na Jutjubu ima 561.000 pregleda.

8. The Time of Our Lives - Il Divo & Toni Braxton, 2006.

S osmim mestom ulazi se u kategoriju pesama s višemilionskim brojem slušanja. Reč je o baladi o snovima i slavi. Zvanična himna prvenstva 2006. bila je "Zeit, dass sich was dreht (Celebrate the Day)" Herberta Grenemajera, a "The Time of Our Lives" trenutno ima 5.478.968 slušanja.

7. Un’estate italiana (To Be Number One) - Edoardo Bennato & Gianna Nannini, 1990.

Pesma "Un'estate italiana" ("Italijansko leto") bila je zvanična pesma Svetskog prvenstva 1990. godine, te je te godine dosegla prvo mesto italijanskih top-lista. Na Spotifaju ima 59.114.850 slušanja. Ipak, to prvenstvo možda se još više pamti po izvedbi arije "Nessun Dorma" Lučana Pavarotija uoči finala u Rimu, koja je postala jedan od najupečatljivijih muzičkih trenutaka u istoriji Svetskih prvenstava.

6. Cup of Life (La Copa de la Vida) - Ricky Martin, 1998.

Riki Martin bio je na vrhuncu popularnosti kada je snimio "La Copa de la Vida" za Svetsko prvenstvo 1998. godine. Iako je na šestom mestu lestvice, pesma se smatra jednom od najuticajnijih zvaničnih pesama Svetskih prvenstava, te je doprinela popularizaciji latino zvuka na velikim fudbalskim takmičenjima. Pesma beleži 60.704.295 slušanja.

5. Hayya Hayya (Better Together) - Trinidad Cardona, Davido & Aisha, 2022.

Prvih pet pesama otvara zvanični singl Svetskog prvenstva u Kataru. Naslov koristi arapski usklik "hayya", što znači "idemo!". Na tom turniru je 2022. godine Argentina osvojila titulu svetskog prvaka. Pesma je na Spotifaju prikupila 65.044.492 slušanja.

4. Live It Up - Nicky Jam, Will Smith & Era Istrefi, 2018.

Na Svetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine Francuska je drugi put u istoriji osvojila titulu prvaka. Među izvođačima zvanične pesme turnira bio je i Vil Smit, koji je učestvovao i u njenom pisanju. Pesma je na Spotifaju premašila 100 miliona slušanja i trenutno broji 171.172.906.

3. Dai Dai - Shakira & Burna Boy, 2026.

Ovogodišnja zvanična pesma odmah se probila među tri najslušanije sa 188.952.736 slušanja na Spotifaju. Šakira i Burna Boy nastupili su na otvaranju turnira, ali i u poluvremenu finala. Ovo je prvi put da jedan FIFA-in turnir ima zabavni program po uzoru na Superboul. Ovo je druga Šakirina pesma na listi.

2. Ole Ola (We Are One) - Pitbull, Jennifer Lopez & Claudia Leitte, 2014.

Domaćin Svetskog prvenstva 2014. bio je Brazil, a zvanična pesma imala je karnevalski prizvuk. Deo brazilske publike kritikovao ju je jer su smatrali da nije dovoljno autentična. Te godine je titulu osvojila Nemačka, koja je u finalu pobedila Argentinu. Uprkos kritikama, pesma je postigla veliki komercijalni uspeh i danas ima 464.022.044 slušanja.

1. Waka Waka (This Time for Africa) - Shakira & Freshlyground, 2010.

Prvo mesto pripada Šakiri, jedinom izvođaću koji ima dve pesme među tri najslušanije. Njena pesma "Waka Waka" sa Svetskog prvenstva u Južnoafričkoj Republici apsolutni je rekorder. Pesma je premašila milijardu slušanja na Spotifaju, a tačan broj iznosi 1.115.518.929.

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