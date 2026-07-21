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Na današnji dan 21. jula 2023. godine, u bioskope je stigao film „Barbi”, satirična fantastična komedija rediteljke Grete Gervig, koja je scenario napisala zajedno sa Noom Baumbahom. U glavnim ulogama pojavljuju se Margo Robi kao Barbi i Rajan Gosling kao Ken, a pored njih glume Amerika Ferera, Kejt Makinon, Majkl Cera, Vil Ferel i Rea Perlman.

U središtu priče je stereotipna Barbi koja živi savršenim životom u Barbilendu, svetu u kojem Barbike obavljaju najvažnije poslove, dok Kenovi većinu vremena provode na plaži. Sve se menja kada Barbi iznenada počne da razmišlja o smrti, izgubi svoju savršenu spoljašnjost i krene u stvarni svet kako bi otkrila uzrok svoje krize. Ken joj se pritom pridružuje na putovanju.

Foto: Blitz Film

Putovanje koje menja Barbilend

U stvarnom svetu Barbi upoznaje devojčicu Sašu i njenu majku Gloriju te shvata da mnogi na lutku gledaju sasvim drugačije nego što je očekivala. Istovremeno, Ken otkriva patrijarhat i vraća se u Barbilend odlučan da potpuno promeni njegov poredak. Barbi se zato mora suočiti sa sopstvenim identitetom i pronaći način da vrati ravnotežu u svoj svet.

Film kroz humor i fantastične elemente govori o identitetu, očekivanjima društva, odnosima između žena i muškaraca te prihvatanju sopstvenih nesavršenosti. Na kraju, Barbi odlučuje da postane čovek i započne novi život u stvarnom svetu, naglašavajući da niko ne mora biti savršen kako bi pronašao sopstveni put.

Foto: Blitz Film

Rekordi, nagrade i reakcije

Sa budžetom od oko 145 miliona dolara, Barbi je u bioskopima zaradila oko 1,45 milijardi dolara, čime je postala najveći hit 2023. godine i najuspešniji film u istoriji studija Warner Bros-a. Dobila je osam nominacija za Oskara, uključujući onu za najbolji film, a osvojila je nagradu za najbolju originalnu pesmu „What Was I Made For?” Bili Ajliš.

Kritičari su posebno hvalili vizuelni izgled filma, duhovit scenario, režiju Grete Gervig te izvedbe Margo Robi i Rajana Goslinga, dok su neki smatrali da je društvena poruka povremeno neujednačena i ograničena činjenicom da je reč o filmu zasnovanom na brendu Mattel.

Gledaoci su oduševljeno prihvatili spoj humora, emocija i nostalgije, a posebno su isticali Robijevu i Goslinga, iako je deo publike smatrao da film u drugom delu postaje previše usmeren na društvene poruke.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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