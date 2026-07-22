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Istorijska drama, serija "Sultanija Kosem" se od petka, 17. jula premijerno emituje na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Sadržaj 6. epizode

Mustafa i Halime se nalaze u tamnici, a njihova sudbina je u rukama sultana Ahmeda. Dok se u palati čeka njegova odluka, sultan se suočava sa najtežim izborom do sada. Iako je pritisak velik, Ahmed u poslednjem trenutku donosi odluku koja će promeniti sudbinu dinastije.

U međuvremenu, sultanija Fahrije i Giraj tajno razmenjuju ljubavna pisma, ne sluteći da bi njihova osećanja mogla ugroziti njihove položaje. Ahmed izvodi Anastasiju iz tamnice, ali nova iskušenja tek počinju.

sultanija Safije i sultan Ahmed Foto: Promo

Anastasija saznaje strašnu tajnu Rejhan-age. Njeno otkriće pokreće niz događaja koji će je dovesti u smrtnu opasnost. Dok se ona bori za život, pred palatom izbijaju veliki nemiri. Janjičari zahtevaju novac od sultana, a pobuna sve više preti da izmakne kontroli. Sultanija Safije koristi priliku da učini Ahmeda svojim dužnikom.

U trenutku kada se čini da je država na ivici haosa, Ahmed mora da pronađe način da sačuva svoj autoritet i spreči da nemiri prerastu u još veću katastrofu.

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