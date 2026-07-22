Anastasija saznaje strašnu tajnu koja je dovodi u smrtnu opasnost: Ne propustite 6. epizodu serije "Sultanija Kosem", samo na Kurir televiziji
Istorijska drama, serija "Sultanija Kosem" se od petka, 17. jula premijerno emituje na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.
Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.
Sadržaj 6. epizode
Mustafa i Halime se nalaze u tamnici, a njihova sudbina je u rukama sultana Ahmeda. Dok se u palati čeka njegova odluka, sultan se suočava sa najtežim izborom do sada. Iako je pritisak velik, Ahmed u poslednjem trenutku donosi odluku koja će promeniti sudbinu dinastije.
U međuvremenu, sultanija Fahrije i Giraj tajno razmenjuju ljubavna pisma, ne sluteći da bi njihova osećanja mogla ugroziti njihove položaje. Ahmed izvodi Anastasiju iz tamnice, ali nova iskušenja tek počinju.
Anastasija saznaje strašnu tajnu Rejhan-age. Njeno otkriće pokreće niz događaja koji će je dovesti u smrtnu opasnost. Dok se ona bori za život, pred palatom izbijaju veliki nemiri. Janjičari zahtevaju novac od sultana, a pobuna sve više preti da izmakne kontroli. Sultanija Safije koristi priliku da učini Ahmeda svojim dužnikom.
U trenutku kada se čini da je država na ivici haosa, Ahmed mora da pronađe način da sačuva svoj autoritet i spreči da nemiri prerastu u još veću katastrofu.
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