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Glumački svet pogodila je tragična vest da je u teškoj saobraćajnoj nesreći u američkoj saveznoj državi Merilend život izgubila 18-godišnja glumicaKejli Hotl. Tužnu vest potvrdio je njen otac Džošua Hotl.

Prema njegovim rečima, radnici hitnih službi obavestili su ih da je Kejli zadobila kritične povrede i da je preminula na putu prema bolnici. Otac se javnosti obratio u emotivnom prenosu uživo na američkom znakovnom jeziku, opisavši šok nakon što je iz Teksasa morao da odleti u Merilend kako bi identifikovao telo svoje ćerke, piše Newsweek.

Ko je bila Kejli Hotl?

Iako široj javnosti na ovim prostorima njeno ime možda nije bilo poznato, Kejli je u Holivudu ostvarila izuzetno značajnu i inspirativnu karijeru. Rođena u Atlanti u porodici koja generacijama živi s oštećenjem sluha, glumačku karijeru započela je još kao devojčica glumeći u reklamama i edukativnim spotovima.

Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Svet ju je upoznao i zavoleo 2021. godine u filmskom spektaklu "Godzila protiv Konga", u kom je igrala djevojčicu Džiju. Njen lik bio je ključan za radnju jer je s legendarnim Kongom komunicirala upravo putem znakovnog jezika.

Istu ulogu je s velikim uspehom ponovila i 2024. godine u nastavku "Godzila x Kong: Novo carstvo", postavši miljenica publike zbog tople hemije koju je na ekranu imala sa džinovskim čudovištem.

Osim u filmskim hitovima, ostvarila je i ulogu u popularnoj seriji "Magnum P.I."

Tuga u školi i apel javnosti

Tragedija je duboko potresla i Teksašku školu za gluve (Texas School for the Deaf), gde je Kejli bila učenica završnog razreda. Iz škole su poručili kako je njen odlazak stvorio ogromnu prazninu među učenicima i osobljem i da su organizovali psihološku pomoć za sve kojima je potrebna.

Dok porodica priprema poslednji ispraćaj mlade talentovane glumice koja je rušila barijere u filmskoj industriji, iz škole su apelovali na javnost da ne širi nagađanja o detaljima saobraćajne nesreće dok zvanična istraga traje, zaključuje Newsweek.

Video: Sahrana Andrije Bajića