Slušaj vest

Olivera Katarina, jedna od najvećih zvezda nekadašnje Jugoslavije, preminula je u 87. godini. Bila je glumica, pevačica i žena nestvarne lepote, ali pre svega umetnica kakva se retko rađa. Njena pojava privlačila je pažnju gde god da se pojavi, dok joj je glas otvorio vrata najvećih svetskih pozornica.

Pevala je publici širom Evrope, nizala koncerte u čuvenoj pariskoj „Olimpiji“ i izvodila pesme na brojnim jezicima. Na njenom repertoaru našle su se numere na srpskom, francuskom, ruskom, engleskom, hebrejskom, rumunskom i grčkom jeziku, kao i pesme prilagođene zemljama u kojima je nastupala.

Foto: Damir Dervišagić

O Oliveri Katarini nije se govorilo samo kao o velikoj jugoslovenskoj umetnici. Njena lepota i harizma pretvorile su je u svojevrsni simbol jednog vremena, a književnik i novinar Petar Luković ovako ju je opisao u knjizi „Bolja prošlost“:

„Bila je veoma mlada kada se slikala kao Skarlet O'Hara. A onda je zapevala toliko gorko, da je Beli Bora rukama lomio čaše, a Francuzi mesec dana zaboravili na Šarla Aznavura. Bila je tako lepa, da su je ponosni Španci izabrali za Vojvotkinju od Albe. Ona je ‘išla, išla i sretala srećne Cigane’. Pratili su je perjari, čergari, obožavaoci, glasine i lešinari...“

Saradnja sa svetskim maestrom

Pesme koje je za Oliveru Katarinu komponovao Kornelije Kovač nosile su duh najboljih francuskih šansona, ali se među imenima umetnika sa kojima je sarađivala posebno izdvajalo jedno – Enio Morikone.

Do njihove saradnje došlo je krajem šezdesetih godina, kada se Olivera, tada poznata kao Olivera Vučo, pojavila u kriminalističkom filmu „Comandamenti per un gangster“, koji je u Jugoslaviji prikazivan pod nazivom „Poslednji obračun“.

Pogledajte u galeriji kadrove iz filma:

1/9 Vidi galeriju Olivera Katarina u filmu „Poslednji obračun“ iz 1968. godine peva numeru Enija Morikonea Foto: youtube/Olivera Katarina DIVA

Ovo italijansko-jugoslovensko ostvarenje iz 1968. godine režirao je Alfio Kaltabijano, dok je u pisanju scenarija učestvovao i tada mladi Dario Arđento, koji će kasnije postati jedno od najvažnijih imena italijanskog horora i trilera.

U filmu su igrali i velikani jugoslovenskog glumišta Ljuba Tadić i Rade Marković, dok je Olivera Katarina tumačila pevačicu. Muziku je komponovao Enio Morikone, a upravo je Oliverin glas obeležio jednu od numera iz ovog ostvarenja.

Otpevala Morikoneovu baladu

Za potrebe filma Olivera Katarina je na engleskom jeziku otpevala baladu „Very Far Away“. Tako je glas jugoslovenske dive postao deo filmske muzike jednog od najvećih kompozitora 20. veka.

Morikone je tokom duge karijere stvorio muziku za više stotina filmova i televizijskih ostvarenja. Posebno je bila značajna njegova saradnja sa rediteljem Serđom Leoneom, sa kojim je radio na antologijskim vesternima „Za šaku dolara“, „Dobar, loš, zao“ i „Bilo jednom na Divljem zapadu“, kao i na filmu „Bilo jednom u Americi“.

Njegov potpis nose i muzika iz ostvarenja „Misija“, „Bioskop Paradizo“, „Stvor“ i „Malena“, dok je za film „Podlih osam“ Kventina Tarantina osvojio Oskara za najbolju originalnu muziku.

Video: Olivera Katarina o Severini