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Decenijama se prepričavalo da je Olivera Katarina, koja nas je juče napustila, bila jedina žena pred kojom je klečao Salvador Dali. Čuveni slikar navodno je bio toliko očaran njenom lepotom i glasom da nije mogao da sakrije oduševljenje nakon jednog od njenih nastupa u Parizu.

Ipak, legendarna glumica i pevačica kasnije je otkrila šta se zaista dogodilo tokom njihovog susreta. Dali možda nije pao na kolena, ali njegove reči dovoljno govore o utisku koji je Olivera ostavila na njega.

Foto: Jacques Violet / akg-images / Profimedia

„Zapalili ste mi ruke“

Olivera Katarina svojevremeno je potvrdila da je Salvador Dali došao u njenu garderobu nakon koncerta, ali je naglasila da priča o klečanju nije sasvim tačna.

– Došao je u moju garderobu nakon koncerta, zagrlio me je i pokazivao mi dlanove: „Šta ste to uradili? Zapalili ste mi ruke.“ Mnogo je bilo poznatih koji su dolazili. Sve je počelo uspehom filma, a onda se nastavilo mojim ličnim uspehom – ispričala je Olivera Katarina.

Od baletske sale do velike scene

Foto: youtube/Olivera Katarina DIVA

Olivera Katarina ljubav prema umetnosti pokazala je još kao devojčica. Pored redovne škole pohađala je časove baleta i klavira, ali je nakon završene gimnazije, na očevu želju, najpre upisala Pravni fakultet.

Ipak, brzo je shvatila da njen život neće biti vezan za zakone i sudnice. Napustila je studije prava i upisala Pozorišnu akademiju, gde je studirala u istoj klasi sa Milenom Dravić, Petrom Kraljem i Stanislavom Pešić.

Jedan od prvih velikih uspeha ostvarila je ulogom Koštane u Narodnom pozorištu. Njena pojava, glumački talenat i neobičan glas ubrzo su joj otvorili vrata filma i velikih evropskih scena.

Osvojila Pariz i Evropu

Pravu međunarodnu slavu stekla je nakon filma „Skupljači perja“ Aleksandra Petrovića, koji je 1967. godine postigao ogroman uspeh na Filmskom festivalu u Kanu. Oliverino izvođenje pesme „Đelem, đelem“ ostalo je jedna od najupečatljivijih scena ovog ostvarenja.

Pogledajte u galeriji kadrove iz filma:

1/6 Vidi galeriju Bekim Fehmiu opali šamar Oliveri Katarini na setu filma Skupljači perja Foto: Printscreen/Youtube, Printcreen

Nakon uspeha u Kanu počele su da stižu ponude iz različitih delova sveta. U čuvenoj pariskoj „Olimpiji“ nastupala je čak dva ili tri puta dnevno, a njene koncerte posećivala su i velika imena evropske umetničke scene.

– To je bio zlatni period moje karijere. Posle velikog uspeha filma „Skupljači perja“ u Kanu, dobijala sam ponude sa svih strana u svetu i jedna od tih ponuda bila je „Olimpija“. Nisam verovala da će biti toliko interesovanja – prisećala se Olivera.

U Francuskoj su je poredili sa Brižit Bardo, dok joj je kompozitor Šarl Dimon, poznat po saradnji sa Edit Pjaf, posvetio pesmu „Jedan dan posle kraja sveta“.

Video: Olivera Katarina o Severini