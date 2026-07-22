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Vest o smrti Olivere Katarine odjeknula je i daleko izvan granica Srbije. Od velike glumice i pevačice oprostio se i ugledni francuski list „Figaro“, koji ju je predstavio kao jugoslovensku divu i jednu od zvezda Filmskog festivala u Kanu 1967. godine.

Francuski medij podsetio je na najvažnije trenutke njene karijere, svetski uspeh filma „Skupljači perja“, nastupe u pariskoj „Olimpiji“ i glas koji je Oliveru Katarinu učinio prepoznatljivom širom Evrope.

Foto: lefigaro.fr

„Smrt Olivere Katarine, jugoslovenske dive i zvezde Kana 1967. godine“, glasi naslov teksta koji je „Figaro“ posvetio umetnici, čija je smrt u 86. godini potvrđena 21. jula.

Zvezda Kana sa samo 27 godina

Posebno mesto u tekstu dobio je film „Skupljači perja“ reditelja Aleksandra Petrovića, u kojem je Olivera Katarina igrala kafansku pevačicu Lenče. Imala je samo 27 godina kada je ovo ostvarenje 1967. predstavljeno u Kanu i osvojilo Veliku nagradu žirija i nagradu međunarodne filmske kritike.

Pogledajte u galeriji kadrove iz filma:

1/6 Vidi galeriju Bekim Fehmiu opali šamar Oliveri Katarini na setu filma Skupljači perja Foto: Printscreen/Youtube, Printcreen

Olivera je u filmu igrala uz Bekima Fehmijua, jednog od najvećih glumaca jugoslovenske kinematografije. Njeno izvođenje pesme „Đelem, đelem“, poznate kao himna Roma, „Figaro“ je izdvojio kao jednu od najlepših verzija ove numere.

Upravo je uloga Lenčeta zauvek obeležila njenu glumačku karijeru i učinila je poznatom publici van Jugoslavije. Film je kasnije bio nominovan i za Oskara u kategoriji najboljeg stranog filma, dok je Oliverina pojava u Kanu privukla ogromnu pažnju svetske javnosti.

Od studija prava do velikog platna

Francuski list podsetio je i na manje poznate detalje iz njene mladosti. Olivera Katarina rođena je 5. marta 1940. godine u Beogradu kao Olivera Petrović. Najpre je upisala Pravni fakultet, ali je studije napustila i otišla u Pariz, gde je provela godinu dana.

Olivera Katarina u Kanu Foto: af / AFP / Profimedia

Po povratku u Jugoslaviju upisala je Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Prve značajne uloge dobila je u pozorištu, a ubrzo je zakoračila i na filmsko platno.

Tokom karijere bila je poznata i kao Olivera Vučo, dok je 1969. godine umetničkom imenu dodala ime svoje majke Katarine, pod kojim će ostati upamćena.

Osvajala publiku u pariskoj „Olimpiji“

Pored filmskih uloga, Olivera Katarina izgradila je i veliku muzičku karijeru. Izvodila je srpske tradicionalne i romske pesme, šansone, ali i numere na ruskom, japanskom, rumunskom, grčkom i brojnim drugim jezicima.

„Figaro“ prenosi navode srpskih medija prema kojima je tokom 1968. godine održala čak 72 koncerta u čuvenoj pariskoj „Olimpiji“. U jednom sačuvanom snimku jugoslovenske televizije može se videti i kako daje intervju pored francuskog pevača i kompozitora Žilbera Bekoa, neposredno pre njihovog zajedničkog nastupa.

Foto: Damir Dervišagić

Poslednje godine provela skromno

Francuski list osvrnuo se i na poslednje godine života Olivere Katarine. Navodi se da je poslednji album snimila 1984. godine, kao i da je kasnije živela skromno u malom stanu u Beogradu.

U tekstu je preneta i poruka saučešća predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji ju je opisao kao autentičnu i harizmatičnu divu, čiji su jedinstveni glas i način izvođenja prevazišli granice ovog prostora i proneli slavu srpske kulture širom sveta.

Video: Olivera Katarina o Severini