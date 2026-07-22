Slavni pevač osmi put postao otac u 58. godini: Dobio sina s tri decenije mlađom Nađom
Mark Entoni i njegova supruga Nađa Fereira dobili su drugo zajedničko dete, a pevaču je to osmo. Srećnu vest objavili su na Instagramu.
"Veliki je blagoslov što s vama možemo da podelimo dolazak naše dragocene Majle", napisao je par. "Ne možete ni da zamislite sreću koju osećamo u svom domu." Uz objavu su podelili i nekoliko fotografija bebe. Devojčica se pridružila starijem bratu Marku, koji je rođen u junu 2023. godine.
Entoni (57) i Fereira (27) trudnoću su potvrdili u januaru, kada su objavili fotografiju na kojoj pevač drži ruku na njenom stomaku. Dva meseca kasnije, u martu, Fereira je na društvenim mrežama otkrila da čekaju devojčicu.
Osmoro dece s četiri žene
Par se venčao u januaru 2023. u Majamiju, osam meseci nakon veridbe. Fereiri je to prvi brak. Entoni je pre nje bio oženjen tri puta, poslednji put s manekenkom Šenon de Limom od 2014. do 2017. godine, s kojom nema dece.
U galeriji pogledajte fotografije Marka Entonija i 30 godina mlađe Nađe Fereire:
Pevačevo najstarije dete je ćerka Arijana, koju je dobio 1994. s tadašnjom partnerkom Debi Rosado. S njom je usvojio i sina Čejsa.
Iz braka s plesačicom Dajanarom Tores, koji je trajao od 2000. do 2004., ima sinove Kristijana (25) i Rajana (22).
Džej Lo ga kritikovala jer baš ne učestvuje u odgajanju
S pevačicom Dženifer Lopez bio je u braku deset godina, do razvoda 2014. godine. Zajedno imaju 18-godišnje blizance Maksimilijana i Emu, koja danas koristi ime Oskar.
Entoni je početkom godine bio tema medijskih napisa jer se nije pojavio na maturi svojih blizanaca. To se dogodilo nedugo nakon što ga je Dženifer Lopez kritikovala u podkastu "Smartless". Glumica je u junu izjavila da je decu odgajala "uz vrlo malo pomoći".
Video: Majka Dženifer Lopez tverkuje