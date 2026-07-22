Slušaj vest

Mark Entoni i njegova supruga Nađa Fereira dobili su drugo zajedničko dete, a pevaču je to osmo. Srećnu vest objavili su na Instagramu.

"Veliki je blagoslov što s vama možemo da podelimo dolazak naše dragocene Majle", napisao je par. "Ne možete ni da zamislite sreću koju osećamo u svom domu." Uz objavu su podelili i nekoliko fotografija bebe. Devojčica se pridružila starijem bratu Marku, koji je rođen u junu 2023. godine.

Entoni (57) i Fereira (27) trudnoću su potvrdili u januaru, kada su objavili fotografiju na kojoj pevač drži ruku na njenom stomaku. Dva meseca kasnije, u martu, Fereira je na društvenim mrežama otkrila da čekaju devojčicu.

Osmoro dece s četiri žene

Par se venčao u januaru 2023. u Majamiju, osam meseci nakon veridbe. Fereiri je to prvi brak. Entoni je pre nje bio oženjen tri puta, poslednji put s manekenkom Šenon de Limom od 2014. do 2017. godine, s kojom nema dece.

U galeriji pogledajte fotografije Marka Entonija i 30 godina mlađe Nađe Fereire:

1/4 Vidi galeriju Mark Entoni, Nađa Fereira Foto: Printscreen/Instagram/nadiaferreira

Pevačevo najstarije dete je ćerka Arijana, koju je dobio 1994. s tadašnjom partnerkom Debi Rosado. S njom je usvojio i sina Čejsa.

Iz braka s plesačicom Dajanarom Tores, koji je trajao od 2000. do 2004., ima sinove Kristijana (25) i Rajana (22).

Džej Lo ga kritikovala jer baš ne učestvuje u odgajanju

S pevačicom Dženifer Lopez bio je u braku deset godina, do razvoda 2014. godine. Zajedno imaju 18-godišnje blizance Maksimilijana i Emu, koja danas koristi ime Oskar.

Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Entoni je početkom godine bio tema medijskih napisa jer se nije pojavio na maturi svojih blizanaca. To se dogodilo nedugo nakon što ga je Dženifer Lopez kritikovala u podkastu "Smartless". Glumica je u junu izjavila da je decu odgajala "uz vrlo malo pomoći".

Video: Majka Dženifer Lopez tverkuje