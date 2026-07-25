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Nataša Ninković jedna je od najcenjenijih srpskih glumica, a tokom bogate karijere ostvarila je brojne zapažene uloge u pozorištu, na filmu i televiziji. Ipak, malo je poznato da je svojevremeno dobila priliku da gradi karijeru u Holivudu, ali joj se na tom putu isprečio jedan problem.

Sve je počelo kada ju je kolega Sergej Trifunović preporučio za ulogu u filmu „Spasitelj“ reditelja Predraga Antonijevića, koji je nastao u produkciji slavnog holivudskog reditelja Olivera Stouna.

Foto: Printscreen/ Instagram/ natasaninkovic

Denis Kvejd odabrao njenu fotografiju

Nataša je prošla nekoliko krugova audicija i ušla u uži izbor, a pažnju je odmah privukla i glavnom glumcu Denisu Kvejdu. Nakon još jednog probnog snimanja dobila je ulogu Vere, a saradnja sa holivudskom zvezdom prerasla je i u prijateljstvo.

– Prolazeći pored oglasne table u produkciji gde su bile okačene slike svih glumica koje su došle na probno snimanje, holivudski glumac Denis Kvejd je skinuo moju sliku i pitao da li može da je ponese. Kasnije smo odradili još jedno probno snimanje i dobila sam ulogu. Denis mi je postao prijatelj – ispričala je Ninkovićeva.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Film „Spasitelj“, objavljen 1998. godine, doneo joj je priliku da sarađuje sa međunarodnom filmskom ekipom, a upravo je ta uloga mogla da bude početak njene inostrane karijere.

U Los Anđelesu upoznala Meg Rajan

Prijateljstvo sa Denisom Kvejdom nastavilo se i nakon završetka snimanja. Kada je boravila u Sjedinjenim Američkim Državama, glumac ju je ugostio u svom domu u Los Anđelesu, gde je upoznala i njegovu tadašnju suprugu, slavnu glumicu Meg Rajan.

Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

– Kasnije, kada sam boravila u SAD, ugostio me je sa svojom tadašnjom ženom, takođe holivudskom zvezdom Meg Rajan, u svojoj kući u Los Anđelesu. Pričali smo o filmovima, moru, hrani. Oliver Stoun me je želeo u nekom svom filmu, ali akcenat se isprečio. Mogla bih, recimo, da igram Ruskinje, i to je to – ispričala je glumica.

Pogledajte u galeriji kako izgleda suprug Natašte Ninković:

1/7 Vidi galeriju Nataša Ninković sa suprugom Foto: NatasaNinkovic/Instagram, Printscreen/ Instagram/ natasaninkovic, Damir Dervišagić

- Onda me je taj njegov agent preporučio nekoj drugoj agenciji čiji je klijent bio i Rade Šerbedžija. Ali, sve mi je to bilo nesigurno, instinkt mi je govorio da ne treba da idem u SAD i nije mi žao. Oliver Stoun bio je na nekom proputovanju kroz Balkan i svratio je do Beograda. Tada sam ga videla poslednji put. Pokazala sam mu Narodno pozorište, zapravo scenu gde igram, grad... Stalno me zapitkivao šta je tu toliko vredno, pa sam odlučila da ne pokušam u Americi... Na večeri u Skadarliji upoznao je mog Nešu. Pitao me je da li je i on jedan od razloga zbog kojih sam odlučila da igram u Beogradu i ja sam mu odgovorila 'naravno' - dodala je glumica.

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