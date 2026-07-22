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Britni Spirs ponovo je uspela da jednom fotografijom uzburka društvene mreže. Pop zvezda pozirala je gotovo naga ispred ogledala, a uz objavu nije napisala nijednu reč, zbog čega su njeni pratioci odmah počeli da nagađaju šta se krije iza ovog poteza.

Pevačica je fotografisana leđima okrenuta ogledalu, samo u crvenim tangama i smeđim cipelama sa visokom potpeticom. Duga plava kosa padala joj je niz leđa, dok se iznad donjeg veša jasno videla njena poznata tetovaža vile.

Objava stigla nakon zagonetne poruke

Britni Spirs pozira ispred ogledala u crvenim tangama
Britni Spirs pozira ispred ogledala u crvenim tangama Foto: printscreen/Instagram/@britneyspears

Iako ovakve fotografije odavno nisu retkost na njenom profilu, ovoga puta pažnju je privukao trenutak u kojem je odlučila da je objavi.

Britni je prethodno podelila fotografiju odeće za bebu, uz poruku da svetu želi da predstavi nekoga „neverovatno lepog“. Nije objasnila na koga je mislila, ali su njene reči bile dovoljne da među obožavaocima pokrenu nagađanja o mogućoj trudnoći.

Pogledajte u galeriji bizarna izdanja pevačice u poslednje vreme:

Pevačica Britni Spirs nakon prekida starateljstva ne prestaje da šokira javnost bizarnim snimcima. Često pozira gola, pleše u donjem vešu, a jedom je plesala sa satarama. Foto: Instagram/britneyspears, Printscreen Instagram

Pevačica takve pretpostavke nije potvrdila, niti je otkrila da li se tajanstvena poruka uopšte odnosila na bebu. Ipak, kako je ranije otvoreno govorila o želji da ponovo postane majka, mnogi su njenu objavu odmah protumačili upravo na taj način.

Da li je odgovorila na glasine?

Nova fotografija zato je dodatno zaintrigirala javnost. Deo pratilaca smatra da je Britni želela da pokaže svoju figuru i tako bez reči odgovori na glasine, dok drugi veruju da ih je samo još više podgrejala.

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 Video: Britni Spirs pokazala golu zadnjicu

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Britni Spirs pokazala golu zadnjicu Izvor: Instagram