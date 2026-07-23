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Selena Gomez je odrasla pred očima miliona gledalaca. Od devojčice iz serije "Barney & Friends" do jedne od najuticajnijih žena današnjice, njen život obeležili su slava, burne ljubavi i ozbiljni zdravstveni problemi zbog kojih je nekoliko puta morala potpuno da promeni prioritete.

Nakon što joj je uloga Aleks Ruso u Diznijevoj seriji "Čarobnjaci iz Vejverlija" donela svetsku slavu, uplovila je u muzičke vode i ostvarila uspešnu karijeru. Postala je jedna od najvećih pop zvezda svoje generacije.

U galeriji pogledajte fotografije Selene Gomez:

1/8 Vidi galeriju Selena Gomez Foto: Faye Sadou/MPI / Capital pictures / Profimedia, VALERIE MACON / AFP / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ipak, javnost je godinama više od muzike pratila njenu vezu s pevačem Džastinom Biberom. Njihova romansa započela je 2010. i trajala je, uz brojne raskide i pomirenja, gotovo osam godina. Bila je to ljubav koja je punila naslovnice širom sveta, a mnogi obožavatelji su verovali da će se završiti brakom. Selena je kasnije priznala da je taj odnos bio vrlo bolan i da joj je trebalo dugo vremena da emocionalno zaceli.

Foto: Profimedia

Selena je proslavila 34. rođendan i u mnogo je mirnijoj fazi života. Od 2023. je u vezi s muzičkim producentom Benijem Blankom, za koga se u septembru prošle godine i udala. Ne krije koliko joj znači partner koji joj pruža osećaj sigurnosti i podrške nakon godina turbulentnih odnosa i pritiska javnosti.

Međutim, iza njenog osmeha krije se niz teških zdravstvenih borbi. 2015. joj je dijagnostikovan lupus, autoimuna bolest koja može da zahvati različite organe. Zbog pogoršanja stanja morala je da prođe hemoterapiju, a 2017. je podvrgnuta transplantaciji bubrega. Organ joj je donirala tada bliska prijateljica i glumica Fransija Raisa.

Foto: Printscreen

Jedna od najemotivnijih ispovesti odnosila se na majčinstvo. Selena je otkrila da zbog zdravstvenih komplikacija povezanih s lupusom i terapijom koju mora da uzima ne može sigurno da iznese trudnoću, jer bi ona predstavljala ozbiljan rizik za njeno zdravlje. Otkrila je da ju je ta spoznaja duboko pogodila i da je dugo tugovala zbog toga, ali je istakla kako i dalje sanja o tome da jednog dana postane majka.

U galeriji pogledajte fotografije Selene Gomez i Benija Blanka:

1/5 Vidi galeriju Selena Gomez i Beni Blanko na gala večeri Muzeja filmske akademije u Los Anđelesu Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia, Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Nikad ovo nisam rekla. Ali, nažalost, ne mogu da nosim svoju decu. Imam brojne zdravstvene probleme koji mogu da ugroze moj život i život bebe. To je nešto zbog čega sam neko vreme tugovala", rekla je za Vanity Fair.

Video: Selena Gomez u kupaćem kostimu