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Iako je nedavno napunio 86 godina, čuveni velški pevač i dalje se diči moćnim glasom, dok su mu nastupi redovno rasprodati mesecima unapred. Ova muzička legenda, čiji rad traje duže od šest decenija, ostavila je neizbrisiv trag u različitim pravcima, od popa i roka do soula i kantrija. Međutim, iako se njegovo bogatstvo procenjuje na više od 300 miliona dolara, Tom Džons odbija bilo kakav kontakt sa svojim mlađim sinom Džonatanom, koji jedva spaja kraj sa krajem.

Uprkos tome što je skoro šest decenija proveo u braku sa svojom mladalačkom ljubavlju Melindom, Džons je celog života bio na glasu kao veliki zavodnik. Njegova supruga je prelazila preko brojnih neverstava, a nagađalo se da je na vrhuncu popularnosti tokom šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka godišnje imao i do 250 žena. Iako je sticanjem očinstva donekle smanjio tempo, vanbračni izleti nisu prestali. Pevač je godinama tvrdio da ima samo jedno dete, sina Marka, ali je istina bila drugačija.

Pogledajte fotografije Toma Džonsa i Melinde Trenčard:

1/6 Vidi galeriju Tom Džons i Melinda Trenčard Foto: Sidney Martin / News Licensing / Profimedia, Profimedia

Tokom turneje po Sjedinjenim Američkim Državama 1987. godine, Džons se zbližio sa tada dvadesetčetvorogodišnjom upravnicom hotela Ketrin Berkeri. Nakon trodnevne romanse, Ketrin je ostala u drugom stanju i u maju 1988. rodila dečaka Džonatana.

Kada je obavestila pevača o prinovi, on je odbio da prihvati da je dete njegovo. Usledio je dugotrajan sudski proces koji je, zahvaljujući DNK analizi, nedvosmisleno potvrdio očinstvo. I pored jasnih dokaza, Džons nikada nije prihvatio dečaka kao svog sina. Putem vansudskog poravnanja isplatio je Ketrin 50.000 funti i plaćao mesečnu alimentaciju od 1.700 funti do Džonatanovog punoletstva, ali se nikada nije uključio u njegov odgoj niti ga je ikada sreo.

"To nije bilo nešto što sam planirao. Jednostavno sam naseo na zavođenje", izjavio je kratko muzičar kada je skandal isplivao u javnost.

Foto: Printscreen/Facebook/Music Magic

Život na ivici egzistencije i borba sa porocima

Danas tridesetosmogodišnji Džonatan Berkeri proživljava izuzetno teške trenutke. Ostrvski mediji zabeležili su da trenutno boravi u prihvatilištu za beskućnike i da je prinuđen da prosi, dok je pre toga spavao po parkovima.

Zbog nemogućnosti da se izbori sa činjenicom da ga je rođeni otac odbacio, još u ranoj mladosti je ušao u loše društvo, oddao se narkoticima i više puta dolazio u sukob sa zakonom. Uprkos svemu, slavni pevač i dalje ne pokazuje želju da uspostavi bilo kakav odnos sa svojim naslednikom.

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