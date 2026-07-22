nije joj bilo lako

nije joj bilo lako

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Filmski spektakl "Odiseja" obara rekorde u bioskopima širom sveta, ali su ovo epsko ostvarenje i pre premijere pratili brojni sukobi mišljenja. Najveću prašinu podigla je podela uloga, tačnije izbor da Jelenu Trojansku u režiji Kristofera Nolana tumači Lupita Njongo. Nezadovoljni gledaoci na društvenim mrežama sa setom se podsećaju ko je u filmu "Troja" utelovio čuvenu lepoticu zbog koje je pokrenut rat i glasno se pitaju zbog čega Dajana Kruger nije dobila priliku da ponovo odigra ovu ulogu.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Odiseja":

1/9 Vidi galeriju Fillm Odiseja Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Otmica spartanske vladarke Jelene, zvanično najlepše žene u antičkim legendama, bila je povod za izbijanje Trojanskog rata i centralni motiv "Ilijade". Čuveni Homerov ep na velika platna preneo je reditelj Volfgang Petersen 2004. godine. U tom ostvarenju zablistali su Bred Pit kao Ahil, Orlando Blum u ulozi Parisa i tada manje poznata Dajana Kruger, koju publika i danas pamti kao najutentičniji prikaz Jelene Trojanske.

A atraktivna nemačka glumica je nakon toga ostvarila niz zapaženih uloga u hvaljenim projektima: od Tarantinovih "Prokletnika", preko avanturističkog serijala "Nacionalno blago" sa Nikolasom Kejdžom, do drame "Druga žena". Pokazala je talenat u različitim žanrovima i na više jezika, a 2017. godine nagrađena je i na Kanskom festivalu priznanjem za najbolju glumicu za ulogu u ostvarenju "Iz ništavila".

Orlando Blum i Dajana Kruger u filmu Troja Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Neprijatno iskustvo sa snimanja

Iako je sarađivala sa najvećim imenima Holivuda, jedno sećanje sa snimanja "Troje" ostalo joj je u izuzetno lošem sećanju. Reč je o radu sa čuvenim britanskim doajenom Piterom O'Tulom, koji je tumačio lik trojanskog kralja Prijama.

Piter O'Tul u filmu Troja Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

"Nije bio baš najprijatnija osoba. Jednostavno, bio je alkoholičar. Imao je svega dva dana snimanja i želeo je da svi znaju da je on Piter O'Tul", otkrila je glumica, a prenosi Far Out Magazine".

"Jedva je uspevao da se popne uz stepenice. Snimali smo na lokaciji gde je trebalo da pređe otprilike sto stepenika. Svi su mislili da će umreti na licu mesta, a problem je pravila i temperatura od 49 stepeni Celzijusa. Bio je veoma star i veoma pijan", dodala je Kruger.

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