Slušaj vest

Princ Džordž napunio je 13 godina, a njegovi roditelji, princ Vilijam i Kejt Midlton, tim su povodom objavili novi portret i kratki video koji prikazuje opušteniju i pustolovniju stranu budućeg britanskog kralja. Princ i princeza od Velsa tako nastavljaju tradiciju koju su započeli još za Džordžov prvi rođendan, kada su javnosti počeli da dele fotografije i trenutke iz njegovog života.

Video pun porodičnih trenutaka

Nekoliko sati nakon objave zvaničnog rođendanskog portreta, Vilijam i Kejt podelili su i 18 sekundi dug snimak sa porodičnim trenucima. Slične objave imali su i za rođendane princeze Šarlot u maju te princa Luisa u aprilu.

Video počinje kadrom u kojem Džordž nasmejan maše kameri, noseći iste sunčane naočare sa narandžastim okvirima koje je imao tokom ovogodišnjeg Vimbldona. U nastavku se vidi kako uživa u vožnji brodom, mazi porodične koker španijele Orlu i Ota na plaži te igra kriket na pesku.

U jednom delu snimka Džordž se sa mlađim bratom Luisom penje po stenovitom području uz more. Kamera ga beleži i dok preskače pukotine među stenama, a zatim seda i pokazuje nešto u daljini.

"Hvala svima na današnjim rođendanskim čestitkama za Džordža!", napisali su Vilijam i Kejt uz objavu.

Velika promena za mladog princa

Iako video prikazuje njegovu opušteniju stranu, za zvanični rođendanski portret Džordž je odabrao nešto formalnije izdanje. Pozirao je u odelu bez kravate. Trinaesti rođendan za njega predstavlja važnu životnu prekretnicu. Nakon završetka školovanja u školi Lambruk, koju pohađa zajedno sa sestrom Šarlot i bratom Luisom, u septembru kreće na prestižni koledž Iton.

Reč je o jednom od najpoznatijih britanskih internata za dečake, koji su pohađali i njegov otac Vilijam te stric Hari. Godišnja školarina iznosi oko 85.000 dolara, a među bivšim učenicima škole su i brojni britanski političari, uključujući nekoliko bivših premijera.

Iako se razmatralo nekoliko mogućnosti za Džordžovo dalje školovanje, izvor blizak kraljevskoj porodici potvrdio je za magazin People da je odluka pala na Iton: "Džordž je oduvek želeo da ide očevim stopama".

Kraljevska biografkinja Sali Bedel Smit smatra da će mu škola pružiti obrazovanje i iskustvo koje će mu biti važno za buduću ulogu.

"Iton je za Vilijama bio važno mesto u kojem je pronašao svoje mesto. Džordžu će pružiti obrazovanje koje će mu trebati za njegovu buduću ulogu", rekla je.

Iako je Iton udaljen samo kratkom vožnjom od doma Vilijama i Kejt u Vindzoru, Džordž se već ranije pripremao za samostalniji život. Prema pisanju Daily Mail, princ je još tokom školovanja u Lambruoku pitao roditelje može li deo vremena provoditi u internatu.

"Pristali su. To mu je pomoglo da odraste i postane deo zajednice", rekao je kraljevski izveštač Robert Džobson.

Pogledajte video: Fotografije Kejt Midlton iz mladosti