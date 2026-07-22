Tamara u svojoj kući ima noćni klub, kuglanu, bioskop: Ima i zlatnu kadu, čak 50 ljudi plaća za sve (foto)
Nezamislivi luksuz prati Tamaru Eklston na svakom koraku, ali iza njenog raskošnog načina života stoji mala armija zaposlenih. Da bi njeno ogromno porodično imanje u Londonu funkcionisalo bez problema, Tamara zapošljava više od pedeset ljudi - od batlera i kuvara do domaćica i šetača pasa koji brinu o njihovih devet kućnih ljubimaca. Kako iskreno priznaje, bez njihove pomoći, njen svakodnevni život bi izgledao potpuno drugačije.
Luksuzni dom
Tamara Eklston, naslednica britanskog bogatstva i bivši vlasnik Formule 1 Berni Eklston, zahteva malu vojsku da bi održavala svoje imanje. Imanje zapošljava više od 50 ljudi, uključujući batlere, domaćice, kuvare i šetače pasa, koji brinu o devet kućnih ljubimaca porodice. Tamara priznaje:
Pogledajte u galeriji kako izgleda luksuzni dom Tamare Eklston:
"Oni mi pomažu da izađem napolje i imam život kakav imam", jasno stavljajući do znanja da njen luksuzni način života ne bi bio moguć bez ove podrške.
U podrumu se nalaze privatni noćni klub, kuglana i bioskop. Tu je i salon lepote opremljen frizerskim sitnicama i stolovima za manikir, jer zašto ići u grad kada sve usluge mogu doći do vas? Jedan od najupečatljivijih detalja u kući je svakako kupatilo sa zlatnom kadom. Uprkos veličini i raskoši, Tamara insistira da kuća nije muzej.
Ko je Tamara Eklston?
Tamara Eklston (40) je rođena u Milanu, kao starija ćerka poznatog biznismena Formule 1 Bernija Eklstona i bivše manekenke iz Rijeke, Slavice Radić. Uprkos tome što je odrastala u nezamislivom bogatstvu, Tamara često ponosno ističe svoje hrvatske korene i uspomene iz detinjstva obeležene jednostavnim porodičnim trenucima - uključujući majčine špagete bolonjeze, o kojima i danas rado priča.
Pogledajte u galeriji fotografije Tamare Eklston:
Rijaliti zvezda, preduzetnica i kontroverzna žena
Šira javnost ju je upoznala kroz rijaliti programe, ali Tamara se dokazala i kao poslovna žena. Pokrenula je luksuznu liniju za negu kose pod nazivom Show Beauty, koja joj je donela dobru poslovnu reputaciju, ali i novu dozu medijske pažnje.
Iako je često kritikuju zbog ekstravagantnog trošenja, Tamara se ne obazire. Štaviše, voli da naglasi da može biti i veoma racionalna - pa, uz sve torbe koje koštaju više od prosečnog stana, voli da kupuje i u veleprodajnom lancu Kostko.
"Moj tata voli akcije. Ako može da štedi, zašto da ne?", jednom je rekla, otkrivajući da je nasledila Bernijev smisao za biznis i štednju u potpunosti.
Pokrali je u vrednosti od 60 miliona evra
Iako živi u bogatstvu o kojem mnogi mogu samo da sanjaju, ni njen život nije bio pošteđen drame. Dok su Tamara i njena porodica uživali u Laponiji zimi 2020. godine, njihov dom u Londonubio je meta jedne od najvećih provala u britanskoj istoriji. Lopovi su pobegli sa nakitom i gotovinom vrednim oko 60 miliona evra - uključujući vredne Kartije narukvice i ekskluzivne satove.
Uprkos svemu, Tamara je ostala nepokolebljiva. Umesto da dramu nosi kao teret, preusmerila je svoju energiju na ono što smatra najvažnijim - svoju decu. Majčinstvo, kaže ona, njeno je najveće dostignuće u životu, važnije od bilo kakvog bogatstva ili naslovne priče.
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