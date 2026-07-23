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Istorijska drama, serija "Sultanija Kosem" se od petka, 17. jula, premijerno emituje na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Aanastasija je potrebna sultaniji Safije Foto: Promo

Sadržaj 7. epizode

Janjičari i spahije opkolili su kapije palate, podstaknuti sultanijom Safije, koja je odlučna da nametne svoju vlast Ahmedu. Njihov bes uspeva da umiri Aziz Mahmud Hudaji, koji se pojavljuje u pravom trenutku. Međutim, Safije već ima novi plan.

Nakon što je Rejhan-aga pokušao da ubije Anastasiju bacivši je u more, u poslednjem trenutku je spasava Gulge. Dok se oporavlja, svi u palati veruju da je izgubila pamćenje, ne sluteći da se ona zapravo seća svega. Svesna da joj život i dalje visi o koncu, Anastasija krije istinu i živi u strahu od Rejhan-age, koji je spreman na sve kako njegova tajna ne bi bila otkrivena.

Sultanija Halime Foto: MUHSIN AKGUN/MUHSIN AKGUN

U međuvremenu, sultanija Halime ne odustaje od svojih namera. Iako je Ahmed poštedeo život njenom sinu Mustafi, ona nastavlja da kuje planove protiv mladog sultana želeći da svog sina dovede na presto.

Mehmet Giraj i dalje ima tajne susrete sa sultanijom Fahrije, ne sluteći da njihov odnos više nije tajna. Neko ih je otkrio. Dok se nad zabranjenom ljubavlju nadvijaju novi oblaci, sultanija Safije poziva Anastasiju u svoje odaje, a spletke i borba za prevlast na dvoru ulaze u novu, opasniju fazu.

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