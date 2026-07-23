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Glumica Kristina Bogunović Gavrić, koju je publika upoznala i zavolela kao Sonju u popularnoj seriji „Radio Mileva“, uskoro će stati na ludi kamen.

Radosnu vest podelila je sa pratiocima na Instagramu, gde je objavila fotografiju vereničkog prstena. Uz snimak je napisala samo jedno, ali sasvim dovoljno jasno:

Kristina Bogunović-Gavrić pokazala verenički prsten nakon prosidbe Foto: Printscreen/Instagram

"Da!"

Njena objava je za kratko vreme privukla veliku pažnju, a u komentarima su počele da se nižu čestitke prijatelja, kolega i obožavalaca. Među onima koji su joj odmah poželeli sreću bio je i glumac Viktor Vlajić, sa kojim je igrala u seriji „Radio Mileva“.

Glumica nije otkrila detalje prosidbe, ali je pokazivanjem prstena jasno stavila do znanja da je prihvatila bračnu ponudu.

Promenila umetničko ime

Pogledajte u galeriji njene fotografije van čuvene serije:

1/9 Vidi galeriju Krstina Bogunović Gavrić je mlada glumica koja je osvojila srca u seriji "Radio Mileva" Foto: Promo, Printscreen/Instagram/krisgavric, Privatna Arhiva

Kristina se u poslednje vreme u javnosti predstavlja kao Kris Gavrić. Kako je ranije objasnila, njeno puno ime bilo joj je predugačko, pa je odlučila da ga pojednostavi i izabere umetničko ime koje joj više odgovara.

- Inače me niko u okruženju ne zove Kristina, a dva prezimena koja sam nosila od oba roditelja Bogunović Gavrić zvuče predugačko. Odskoro sam samo Kris Gavrić - rekla je glumica ranije za TV Ekran.

Posebnu pažnju svojevremeno je privukla i pričom o dva prezimena.

Foto: Ivana Tekić

- Moji roditelji nikada nisu bili u braku, pa je odluka prirodan sled okolnosti. Uvek sam se šalila da ću, kad se jednog dana udam, imati tri (smeh). Pošto tako nisam birala ja, a predugačko je i teško mi je da se potpišem, odlučila sam da olakšam sebi, pa sam se preimenovala u Kris Gavrić. I mama i tata su to prihvatili, jer sam uvek imala slobodu da budem šta želim. Kad me pitaju ko mi je dao ime, odgovorim sama sebi - istakla je Kristina.

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