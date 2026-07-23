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Glumac Pavle Mensur je nakon što je nedavno prvi put objavio fotografiju Jelisavete Orašanin, sada je pokazao i zajednički trenutak sa letovanja.

Njih dvoje trenutno borave u Hrvatskoj, odakle je Mensur podelio fotografiju nastalu u jednom restoranu. Na njoj se vidi kako čvrsto drži Jelisavetu za ruku, dok je uz prizor ostavio samo emotikon crvenog srca.

Pavle Mensur drži Jelisavetu Orašanin za ruku tokom letovanja u Hrvatskoj Foto: printscreen/ instagram / pavlemensur

Iako glumci još nisu javno govorili o prirodi svog odnosa, ovakvim objavama više ne pokušavaju da sakriju bliskost.

Prvo je fotografisao u automobilu

Mensur je nedavno prvi put objavio fotografiju Jelisavete Orašanin na svom Instagram profilu. Glumicu je tada uslikao u automobilu na parkingu, sa cvetom u kosi,ali na fotografiji nije bilo njega.

Pavle Mensur objavio fotku Jelisavete Orašanin Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

Nova objava otišla je korak dalje, budući da je sada zabeležen trenutak u kojem se drže za ruke, dok je crveno srce dodatno privuklo pažnju njihovih pratilaca.

11 godina mlađi

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1/9 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin na Baliju sa decom Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Inače, novi glumački par privlači pažnju i svojom razlikom u godinama, budući da je Pavle od Jelisavete mlađi 11 godina. Međutim, ako je sudeti po fotografijama Jelisaveti ne smeta razlika u godinama, a mladom Mensuru ni to da se glumica još uvek nije službeno razvela od košarkaša Miloša Teodosića.

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