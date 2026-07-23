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Odlazak Olivere Katarine rastužio je publiku širom nekadašnje Jugoslavije. Slavna glumica i pevačica iza sebe je ostavila bogatu umetničku zaostavštinu, nezaboravne pesme i uloge koje su je proslavile daleko izvan granica regiona.

Kolege, prijatelji i poštovaoci njenog rada opraštaju se od velike umetnice, ističući da trag koji je ostavila u muzici i kinematografiji neće izbledeti.

Pogledajte u galeriji fotografije Olivere Katarine iz mladosti:

1/8 Vidi galeriju Olivera Katarina u mladosti Foto: Printscreen, Promo/Kurir Televizija

Olivera Katarina je u jednom od poslednjih intervjua govorila i o sopstvenom odlasku. Otkrila je gde bi volela da bude sahranjena, a njena želja bila je skromna i jednostavna.

Želela je samo mirno mesto

Iako je decenijama važila za jednu od najvećih zvezda jugoslovenske kulturne scene, Olivera za sebe nije želela pompezan ispraćaj. Verovala je da će njen sin Mane pronaći mesto na kojem će moći da je posećuje u miru.

– Moj će sin već naći neko mirno mesto gde će me posećivati – rekla je Olivera.

Foto: Damir Dervišagi

"Bez govora, molim"

Kada su je upitali da li želi da joj neko održi govor nad grobom, Olivera Katarina odgovorila je kratko i nedvosmisleno:

- Bez govora, molim.

Usledilo je pitanje kojoj bi se rečenici, ipak, nadala u tom oproštajnom govoru. Njen odgovor bio je podjednako snažan i tajanstven:

Foto: youtube/Olivera Katarina DIVA

- Onoj neizgovorenoj - zaključila je Olivera za "NIN".

Vreme i mesto sahrane Olivere Katarine još nisu poznati javnosti.

Video: Olivera Katarina o Severini