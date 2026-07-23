Slušaj vest

Odlazak Olivere Katarine rastužio je publiku širom nekadašnje Jugoslavije. Slavna glumica i pevačica iza sebe je ostavila bogatu umetničku zaostavštinu, nezaboravne pesme i uloge koje su je proslavile daleko izvan granica regiona.

Kolege, prijatelji i poštovaoci njenog rada opraštaju se od velike umetnice, ističući da trag koji je ostavila u muzici i kinematografiji neće izbledeti.

Pogledajte u galeriji fotografije Olivere Katarine iz mladosti:

Olivera Katarina u mladosti Foto: Printscreen, Promo/Kurir Televizija

Olivera Katarina je u jednom od poslednjih intervjua govorila i o sopstvenom odlasku. Otkrila je gde bi volela da bude sahranjena, a njena želja bila je skromna i jednostavna.

Želela je samo mirno mesto

Iako je decenijama važila za jednu od najvećih zvezda jugoslovenske kulturne scene, Olivera za sebe nije želela pompezan ispraćaj. Verovala je da će njen sin Mane pronaći mesto na kojem će moći da je posećuje u miru.

Moj će sin već naći neko mirno mesto gde će me posećivati – rekla je Olivera.

Mane Šakić.jpg
Foto: Damir Dervišagi

"Bez govora, molim"

Kada su je upitali da li želi da joj neko održi govor nad grobom, Olivera Katarina odgovorila je kratko i nedvosmisleno:

- Bez govora, molim.

Usledilo je pitanje kojoj bi se rečenici, ipak, nadala u tom oproštajnom govoru. Njen odgovor bio je podjednako snažan i tajanstven:

Olivera Katarina u filmu „Poslednji obračun“ iz 1968. godine peva numeru Enija Morikonea (7).PNG
Foto: youtube/Olivera Katarina DIVA

- Onoj neizgovorenoj - zaključila je Olivera za "NIN".

Vreme i mesto sahrane Olivere Katarine još nisu poznati javnosti.

Ne propustiteKultura"Čim se pojavila, postala je zvezda! Njeno nasleđe je veliko" Rale Zelenović o neponovljivoj Oliveri Katarini
Olivera Katarina u filmu Skupljači perja
Kultura"Uvek ću je pamtiti kako peva 'Đelem, đelem' pored velikog Bekima Fehmiua" Radoš Bajić o Oliveri Katarini: "Ona je trajna vrednost srpskog filma"
Radoš Bajilć, Olivera Katarina
Pop kulturaFrancuzi su bili hipnotisani Oliverom Katarinom, a onda je zapevala za Morikonea: Ovako je njen glas odjeknuo je svetom
Olivera Katarina u filmu „Poslednji obračun“ iz 1968. godine peva numeru Enija Morikonea (7).PNG
Pop kulturaČak je i Salvador Dali bio opčinjen Oliverom Katarinom: Došao pred umetnicu, ispružio ruke i upitao "Šta ste to uradili?"
Olivera Katarina u filmu San
Pop kulturaČuveni francuski "Figaro“ oprostio se od Olivere Katarine: Pamte je kao jugoslovensku divu i zvezdu Kana, posebno izdvojili ovo
Olivera Katarina u filmu Skupljači perja
KulturaPoslednje pojavljivanje Olivere Katarine: Glumica mesec dana pre smrti uslikana u bademantilu, ništa nije slutilo na kraj
Olivera Katarina

 Video: Olivera Katarina o Severini

07:40
SEVERINI DA SE ZABRANI ULAZ U SRBIJU: Olivera Katarina besna na CAJKU- Srpkinje se nisu tako PRIMITIVNO PONAŠALE! Izvor: Kurir televizija