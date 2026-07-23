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Dokaz da godine same po sebi ne znače mnogo kada se o telu vodi računa stigao je pravo sa odmora Srđana Timarova. Popularni glumac, koji će 7. avgusta proslaviti 50. rođendan, pokazao je da se i sa 49 godina nalazi u vrhunskoj formi.

Timarov trenutno uživa na egzotičnoj destinaciji, čije ime nije otkrio pratiocima. Ipak, nije propustio priliku da sa njima podeli prizor sa plaže koji je za kratko vreme privukao veliku pažnju.

Foto: Nemanja Nikolić

Pozirao je u moru, odeven samo u kupaće gaće, a u prvom planu našlo se njegovo zategnuto i mišićavo telo. Budući da ovakve fotografije retko objavljuje, mnoge je iznenadio izgledom, dok su se reakcije posebno nizale među pripadnicama lepšeg pola.

Iza izgleda stoje godine ozbiljnih treninga

Timarovljeva figura nije rezultat kratkotrajnog pripremanja za letovanje. Sport je prisutan u njegovom životu još od mladosti, a tokom godina oprobao se u vaterpolu, hokeju na ledu i košarci. Najduže se zadržao u boksu, kojim se bavio deset godina.

Sa ovim sportom prvi put se susreo pripremajući jednu ulogu. Časovi koji su u početku bili samo deo glumačkog zadatka ubrzo su prerasli u zadovoljstvo, pa je nastavio redovno da trenira.

Pogledajte u galeriji kako izgleda glumac bez majice:

1/5 Vidi galeriju Srđan Timarov na plaži pokazao zanosnu figuru Foto: printscreen/instagram/srdjan.timarov

– Uh, bavio sam se raznim sportovima. Krenuo sa vaterpolom, preko hokeja na ledu. Tu nisam sjajno prošao pošto mi je majka stomatolog. Plašila se da ne polomim zube jer tada nije bilo zaštitne opreme kao danas. Igrao sam i basket, a jedino nisam fudbal koji realno najviše volim da gledam. Zbog potrebe uloge išao sam na časove boksa i žargonski rečeno „primio“ sam se. I sada redovno treniram boks. Prosečan sam sportista, od svakog znam po malo – ispričao je svojevremeno Timarov.

Video: Srđan Timarov na crvenom tepihu