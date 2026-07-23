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Pre samo mesec dana Vualis Fuentes Akino stajala je na sceni i primala lentu prve pratilje izbora Mis univerzuma Tegusigalpe 2026. Gradila je manekensku karijeru, istovremeno studirala dva fakulteta i verovala da se pred njom nalazi svetla budućnost. U ponedeljak, 20. jula, pronađena je mrtva u svom stanu.

Njena porodica prethodno danima nije uspevala da stupi u kontakt sa njom. Budući da Vualis nije odgovarala na pozive i poruke, zabrinuti članovi porodice i prijatelji otišli su do njenog doma u naselju Altos del Trapiče, u istočnom delu honduraške prestonice Tegusigalpe.

U jednoj od prostorija pronašli su njeno beživotno telo, nakon čega su odmah obavestili policiju.

Foto: Prinstscreen/Instagram

Forenzičari odmah izašli na teren

Stan je ubrzo ograđen, dok su tužilac, pripadnici Nacionalne policije, istražitelji i forenzičari satima prikupljali tragove koji bi mogli da otkriju šta se dogodilo mladoj manekenki.

Telo je iste večeri prebačeno u mrtvačnicu, gde je obavljena obdukcija. Prvi rezultati pokazali su da na njemu nije bilo udaraca, znakova mučenja niti drugih vidljivih tragova nasilja.

Portparolka Ministarstva javnosti Isa Alvarado potvrdila je da smrt za sada ostaje označena kao neutvrđena.

– Za sada uzrok i način smrti ostaju predmet ispitivanja, što znači da ćemo sačekati rezultate različitih laboratorija, kao i histopatološki nalaz, jer će upravo te analize utvrditi način smrti – objasnila je Alvarado.

Vualis Fuentes Akino Foto: Prinstscreen/Instagram

Na osnovu prvog pregleda, istražitelji su preliminarno isključili nasilnu smrt. Konačan odgovor, međutim, biće poznat tek kada stignu rezultati laboratorijskih, toksikoloških i histopatoloških analiza.

Istovremeno je otvorena mogućnost da je Vualis imala zdravstveni problem za koji njena okolina možda nije znala.

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