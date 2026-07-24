Slušaj vest

Dok jeMerilin Menson navodno urlao, vređao ljude i lomio predmete po kući, Evan Rejčel Vud zaključala se u kupatilo. Nekoliko trenutaka kasnije videla ga je kako stavlja šminku, izlazi pred kamere i pretvara se u smirenog, elokventnog muzičara kakvog je javnost poznavala.

Upravo taj preobražaj glumica danas pamti kao trenutak u kojem je shvatila da ranjivi i neshvaćeni umetnik u kojeg se zaljubila možda nikada nije ni postojao.

Evan Rejčel Vud Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Zvezda serije „Westworld“ sada je u velikom intervjuu za podkast „Heretics“, koji vodi Endru Gold, ponovo detaljno govorila o psihičkom, fizičkom i seksualnom nasilju koje je, prema njenim tvrdnjama, godinama trpela tokom veze sa Mensonom.

Opisala je život u neprekidnom strahu, postepenu izolaciju, manipulaciju, uskraćivanje sna, žigosanje i događaj tokom kojeg je, kako tvrdi, bila vezana i bičevana predmetom iz Drugog svetskog rata.

Predstavljao se kao ranjiv i neshvaćen

Evan je muzičara, čije je pravo ime Brajan Vorner, upoznala kada je imala 18 godina. Menson je tada imao 37 i nalazio se na vrhuncu slave.

U početku joj se, kako je objasnila, predstavljao kao dubok, osetljiv i neshvaćen umetnik, potpuno drugačiji od mračne i kontroverzne ličnosti koju je pokazivao na sceni. Verovala je da iza zastrašujuće maske postoji ranjiv čovek kojem je potrebna ljubav.

Glumica danas smatra da je upravo takav pristup bio početak pažljivo osmišljene manipulacije. Granice nisu nestale preko noći. Pomerane su postepeno, sve dok nije izgubila osećaj slobode i počela da veruje da iz veze više nema bezbednog izlaza.

Menson je, prema njenim navodima, smenjivao nežnost, izvinjenja, pretnje i izlive besa, ostavljajući je u stanju stalne zbunjenosti. Kada bi pomislila da se sve promenilo nabolje, nasilje bi ponovo počelo.

„Veoma dobro je poznavao metode kontrole“

Vud je ponašanje bivšeg partnera uporedila sa načinom na koji vođe kultova stiču i zadržavaju kontrolu nad svojim sledbenicima.

Govorila je o izolaciji od bliskih ljudi, zastrašivanju, uskraćivanju sna i stvaranju alternativne stvarnosti u kojoj osoba više nije sigurna u sopstveno sećanje i rasuđivanje. U jednom trenutku počela je da veruje da je sama odgovorna za ono što joj se događa.

Evan Rejčel Vud, Merilin Menson Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

– Ako malo zavirite u njegovu biblioteku... Imao je mnogo knjiga o kultovima i mnogo knjiga o kontroli uma i manipulaciji. Takođe je proučavao sajentologiju i slične stvari. Kultovi imaju različita imena i različite stilove, ali se na kraju sve svodi na iste taktike. Mislim da je veoma, veoma dobro poznavao te metode. Takođe je jasno stavljao do znanja da će se osvetiti svakome ko mu se suprotstavi ili ga, kako je govorio, na bilo koji način „izda“. A izdaja bi bila razotkriti ga. Mislim da je veoma dobro znao i šta treba da uradi ako se to ikada dogodi, kao i na koji način će se osvetiti – ispričala je glumica.

Prema njenim rečima, najviše ju je plašilo to što je Menson umeo da se za nekoliko trenutaka potpuno promeni. Nakon izliva besa pred ljudima iz neposrednog okruženja, izlazio bi pred novinare i bez teškoća preuzimao ulogu smirenog i promišljenog umetnika.

Tek kasnije, tokom terapije i proučavanja narcističkih obrazaca ponašanja, počela je da razume ono čemu je prisustvovala.

Tvrdi da je silovana pred kamerama

Evan Rejčel Vud, Merilin Menson Foto: Anthony / Pacific coast news / Profimedia

Jedan od najtežih događaja o kojima je govorila vezan je za snimanje spota „Heart-Shaped Glasses“ iz 2007. godine.

Vud je, prema sopstvenim rečima, pristala da snimi simuliranu scenu intimnog odnosa. Međutim, tvrdi da je Menson, kada su kamere počele da rade, prekršio njihov dogovor i penetrirao u nju bez pristanka.

Glumica je navela da je bila zbunjena, uplašena i nedovoljno prisebna da se suprotstavi, dok niko od prisutnih članova ekipe nije zaustavio snimanje. Taj događaj opisala je kao silovanje pred kamerama i potpunu izdaju njenog pristanka.

Posebno je uznemirava to što je spot i dalje moguće pronaći na internetu, zbog čega snimak doživljava kao trajni zapis jednog od najtraumatičnijih trenutaka u svom životu.

Menson je ove optužbe odbacio. Njegov advokat ranije je izjavio da je scena bila simulirana, da je snimana tokom više sati, iz različitih uglova i sa brojnim pauzama, kao i da je Vud aktivno učestvovala u pripremi i montaži spota.

„Mislila sam da će me ubiti“

Foto: London Entertainment / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glumica se prisetila i noći tokom koje ju je Menson, kako tvrdi, pitao: „Da li si spremna da umreš?“

Živela je u atmosferi u kojoj nije mogla da predvidi kada će početi novi izliv besa niti koliko daleko bi nasilje moglo da ode. Priznala je da je u pojedinim trenucima zaista verovala da bi mogao da je ubije.

Kontrola, prema njenim tvrdnjama, nije ostala samo na pretnjama i psihičkom nasilju. Navela je da ju je Menson žigosao, što danas vidi kao krajnji pokušaj uspostavljanja vlasništva nad njenim telom.

U podkastu je opisala i jedan od najmračnijih događaja iz njihove veze. Tvrdi da ju je Menson vezao i bičevao starim bičem iz Drugog svetskog rata, na kojem je bio ugraviran simbol svastike. Prema opisu epizode, nakon toga joj je navodno zadavao električne udare preko nastalih rana.

Zašto nije jednostavno otišla?

Vud je objasnila da žrtve nasilja često ostaju u takvim odnosima jer se strah smenjuje sa nadom da će se partner promeniti. Nakon nasilja mogu da uslede izvinjenja, obećanja i periodi prividnog mira, zbog kojih osoba počinje da sumnja u sopstvenu procenu.

Foto: Printscreen YouTube

Istovremeno se razvija uverenje da bi pokušaj odlaska mogao da izazove još opasniju reakciju nasilnika. Zbog toga konačnom raskidu često prethodi više neuspešnih pokušaja.

Evan je godinama sebe pitala kako je „dozvolila“ da joj se sve to dogodi. Tek tokom terapije shvatila je da odgovornost ne pripada osobi koja je postepeno izmanipulisana i zastrašena.

– Niko nije imun – naglasila je glumica, ističući da slava, obrazovanje, novac i poslovni uspeh ne predstavljaju zaštitu od zlostavljanja.

Strah nije prestao ni nakon raskida

Posledice veze oseća i mnogo godina kasnije. Vud je govorila o posttraumatskom stresnom poremećaju i dugom procesu tokom kojeg je morala ponovo da nauči da veruje sopstvenom osećaju opasnosti.

Tvrdi i da uznemiravanje nije prestalo nakon što je javno iznela optužbe. Ranije je otkrila da primećuje automobile koji je prate, ponovljene telefonske pozive sa nepoznatih brojeva i pokušaje digitalnih prevara na svojim uređajima.

Merlin Menson Foto: Rich Fury / Getty images / Profimedia

Menson sve optužbe za zlostavljanje dosledno negira i ranije ih je nazivao „užasnim iskrivljavanjem stvarnosti“. Protiv Vud je 2022. godine podneo tužbu za klevetu, ali ju je dve godine kasnije povukao i pristao da plati približno 327.000 dolara njenih sudskih troškova.

Nakon četvorogodišnje istrage, Tužilaštvo okruga Los Anđeles u januaru 2025. godine odlučilo je da protiv Mensona ne podigne krivičnu optužnicu. Saopšteno je da su navodi o porodičnom nasilju zastareli, dok optužbe za seksualno nasilje nije bilo moguće dokazati van razumne sumnje.

Video: Kako prepoznati nasilje u porodici