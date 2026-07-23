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Hajdi Klum još jednom je pokazala da nema nameru da se povinuje pravilima koja društvo nameće ženama nakon pedesete godine. Slavna manekenka objavila je snimak sa odmora na kojem potpuno opušteno uživa na moru bez gornjeg dela kupaćeg kostima.

Na sebi je imala samo minijaturni donji deo bikinija sa zebrastim dezenom i veliki slamnati šešir, kojim je zaštitila lice od sunca. Dok je šetala kroz tirkiznu vodu, u rukama je držala svog psa Frica i nekoliko puta ga podigla iznad glave.

Hajdi klum u toplesu jede čips na plaži Foto: Instagram/heidiklum

Uz izazovni snimak napisala je samo jednu reč – „Konačno“, ne otkrivajući gde provodi odmor niti ko joj pravi društvo.

Godinama odbija da skriva telo

Za Hajdi ovo nije prvi put da na društvenim mrežama pozira bez gornjeg dela bikinija. Nekadašnja „Viktorijina anđelica“ više puta je govorila da se u svom telu oseća potpuno slobodno i da joj godine neće određivati šta sme da obuče ili pokaže.

Manekenka, koja je 1. juna proslavila 53. rođendan, ranije je objasnila da se naga fotografiše još od početka devedesetih godina, mnogo pre pojave Instagrama. Zbog toga ovakve objave ne doživljava kao nešto novo niti posebno provokativno.

Isticala je i da ne želi da učestvuje u posramljivanju žena zbog godina ili izgleda, kao i da bi svako trebalo da radi ono u čemu se oseća dobro.

Pogledajte u galeriji toples izdanja Hajdi Klum:

1/14 Vidi galeriju Hajdi Klum često objavljuje fotografije na kojima je u toplesu ili u minijaturnom bikiniju Foto: Printscreen/ Instagram/ heidiklum, Printscreen/Instagram

Ne želi da se žene „sakriju“ posle pedesete

Hajdi smatra da jedna od najvećih zabluda jeste da žena nakon pedesete više ne treba da bude zavodljiva, primećena ili zadovoljna svojim telom. Upravo zato svoje fotografije i snimke vidi i kao način da pokaže da samopouzdanje nema rok trajanja.

Poznata Nemica nikada nije krila ni da voli da se sunča bez gornjeg dela kupaćeg kostima kako joj na telu ne bi ostajali tragovi od bikinija. Takav odnos prema golotinji povezuje sa odrastanjem u otvorenoj porodici i čestim odlascima na nudističke plaže.

Video: Hajdi Klum sa ćerkom