Eva Longorija sa sinom u belom šortsu i crnoj majici šeta plažom u Marbelji

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Eva Longorija ne mora da obuče glamuroznu haljinu niti da se pojavi na crvenom tepihu kako bi privukla pažnju. Dovoljni su joj beli šorts, crna majica bez rukava i jedan opušten dan na plaži da ponovo pokaže zbog čega već decenijama važi za jednu od najlepših holivudskih glumica.

Zvezda serije „Očajne domaćice“, koja je u martu proslavila 51. rođendan, fotografisana je tokom odmora u Marbelji, gde je uživala sa osmogodišnjim sinom Santjagom.

Ležerna kombinacija istakla njenu figuru

Iako su je paparaci zatekli na peščanoj plaži, za njen upečatljiv izgled ovog puta nije bio zaslužan kupaći kostim. Eva je nosila kratak beli šorts i jednostavnu crnu majicu bez rukava, poznatu i kao „siledžijka“.

Pogledajte u galeriji papraco fotografije:

1/5 Vidi galeriju Eva Longorija sa sinom u belom šortsu i crnoj majici šeta plažom u Marbelji Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Klasična crno-bela kombinacija dodatno je istakla njenu vitku i zategnutu figuru, dok je potpuno prirodno izdanje pokazalo da joj za dobar izgled nisu potrebni komplikovani stajlinzi.

Glumica je delovala raspoloženo i opušteno, ne obraćajući previše pažnje na fotografe koji su pratili svaki njen korak.

Uživala sa sinom na plaži

Topao julski dan Eva je posvetila sinu Santjagu, kojeg je dobila u braku sa televizijskim producentom Hoseom Bastonom. Dečak, koji je u junu proslavio osmi rođendan, na plažu je poneo mrežicu i pokušavao da uhvati ribice pored stenovite obale.

Eva ga je sve vreme pratila i pomagala mu, a nakon igre i šetnje majka i sin sklonili su se od sunca i predah potražili u obližnjem plažnom baru.

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