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Još će mnogo vode proteći, pre nego što će se na svetskoj sceni pojaviti neko makar sličnom energijom, talentom i glasom kakav je imala čuvena soul pevačica Ejmi Vajnhaus.

Svoj težak život protkan depresijom i ličnim "demonima" pretočila je u neke od najpotresnijih stihova kao što su "Back to black", "You know i'm no good"... a čak su i njene "veselije" numere poput "Rehab" i "Valerie" nosile određenu bol sa kojom je vešto žongrlirala.

Nažalost, loši izbori, nesrećna ljubav i borba sa zavisnošću prerano su okončali njen život, a posebno je razarajuća činjenica da je svoj poslednji veliki koncert održala upravo u Beogradu.

1/6 Vidi galeriju Ejmi Vajnhaus Foto: Profimedia

Hiljade nezadovoljnih obožavalaca izviždali su njen nastup, a retki snimci pokazali su u koliko je lošem stanju Ejmi zapravo bila. Mučila se da izgovori reči, da stoji zapravo, a publika je nije štedela. Samo dva meseca kasnije, Ejmi je pronađena mrtva.

Pevačica je imala samo 27 godina, a mnogi su za njenu smrt krivili "krvnika koji ju je oterao u ponor" - Blejka Fildera Sivila.

Poznato je da ju je upravo on uvukao u pakao narkotika, a u jednom intervjuu priznao je da je on taj koji joj je doneo heroin. On joj je bio inspiracija za hit "Back To Black" i istoimeni album.

Nije želela da živi zbog nove veze bivšeg?

Njihov odnos bio je buran, obeležen nasilnim sukobima, javnim skandalima i Ejminim sve ozbiljnijim psihičkim padovima. Iako su se razveli 2009, nikada ga nije prebolela.

"Grozan je osećaj što ona nije ovde. Neprekidno mislim na nju. Ona je bila moja najbolja prijateljica. Da nije bilo nekih stvari, mislim da bi ishod bio drugačiji. Sve se prebrzo dogodilo. Bili smo mladi", ispričao je Blejk svojevremeno, koji je u maju 2011. godine, dva meseca pre Ejmine smrti, dobio sina sa tadašnjom devojkom, a što je pevačicu posebno pogodilo i oteralo na put bez povratka. Mnogi misle da je ovo razlog što je Ejmi prešla crtu koju nije smela da pređe!

1/5 Vidi galeriju Slike Ejmi Vajnhaus kad je bila mala Foto: Dejli Mejl

Veče pre smrti, Ejmi se čula sa doktorkom Kristinom Romet koja je kasnije otkrila da je pevačica ponovo počela da pije. Odbijala je bilo kakvu psihološku pomoć, jer se bojala da će to loše uticati na njenu kreativnost. Ejmi je, kako su govorili nakon smrti, u alkoholu videla svoj spas.

Nažalost, niko nije primetio koliko su stvari zapravo loše. Ejmin otac, Mič Vajnhaus, godinama je govorio o njenoj borbi sa mentalnim problemima i zavisnošću. Iako se cela porodica trudila da je spase od alkohola i droge, njihovi napori nisu urodili plodom.

No, pravi šok usledio je nakon što je Ejmi sahranjena, a njen bivši se "povampirio". Iako je tvrdio da će je zauvek voleti, Blejk je kasnije izazvao osudu javnosti kada je tražio 1,8 miliona dolara iz njenog nasledstva, iako je već dobio 450.000 dolara tokom razvoda. Odatle mu i nadimak "krvnik" koji su mu dali brojni fanovi pevačice.

Porodica i javnost taj potez su nazvali bezosećajnim, posebno jer vrednost Ejminog imena i dalje raste.

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