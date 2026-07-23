Slušaj vest

Rade Šerbedžija će ovih dana proslaviti 80. rođendan, a kako je nedavno otkrio u intervjuu za „Story“, ovog će leta, u okviru 26. sezone pozorišta „Ulysses“, poslednji put igrati naslovnu ulogu u predstavi „Kralj Lir“. Upravo je tom predstavom ovo pozorište 2001. godine započelo sa radom.

Osim što je glumac, Rade je i reditelj, pesnik i muzičar. Koncerti su njegov hobi, a na pozorišnim daskama igra samo u predstavama koje režira njegova supruga Lenka Udovički. Šerbedžija ovih dana ima snimanje u Mančesteru, a 2024. godine snimao je seriju u Americi i film u Bugarskoj, i to sa ocem Anđeline Džoli.

Anđelina Džoli i Rade Šerbedžija
Anđelina Džoli i Rade Šerbedžija Foto: HRVOJE POLAN / AFP / Profimedia

„Radio sam sa Džonom Vojtom, Anđelininim ocem. Zanimljiv glumac i čovek. Sjajan“, pohvalio je svog holivudskog kolegu. Ranije je sarađivao i sa njegovom ćerkom Anđelinom kada je radila na svom rediteljskom prvencu, ratnoj drami pod nazivom „U zemlji krvi i meda“. Rade je rekao kako je Anđelinin način života, aludirajući na Holivud i slavu, sve ono što on ne voli.

„Nimalo joj ne zavidim.To je užasan život, bez pravog mira“, rekao je jednom prilikom Šerbedžija o Anđelini.

undefined
Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Inače, Anđelina i njen otac iza sebe imaju burnu prošlost i godinama nisu razgovarali. Udaljili su se kada je Džoli saznala da je otac varao njenu majku, glumicu Maršlin Bertran, a situacija se dodatno pogoršala nakon njihovog razvoda. Sa ocem se ponovo zbližila 2016. godine, kada se razišla sa Bredom Pitom.

(Kurir.rs/ Story)

Ne propustiteKulturaSvi su misli da je Rade Šerbedžija Hrvat: Pravu istinu o njegovom poreklom prijatelji otkrili slučajno, a onda se zakleo u nju
Rade Šerbedžija
Pop kultura"Nisam zadovoljan kako igraju, prespori su" Rade Šerbedžija prokomentarisao reprezentaciju Hrvatske na Svetskom prvenstvu u fudbalu
Rade Šerbedžija.jpg
Pop kulturaNajmlađa ćerka Radeta Šerbedžije je prava lepotica: Bavi se pevanjem, o ocu retko govori, a evo zašto je odlučila da promeni ime (FOTO)
screenshot-3.jpg
Pop kulturaOvo je prva žena Radeta Šerbedžije: Cela Jugoslavija se divila njenoj lepoti, udala se za glumca sa 23 godine i rodila dvoje dece
Rade Šerbedžija u MTS Dvorani

Bonus video: 

01:10
ŠERBEDŽIJA OTKRIO DETALJ O SVOM ŽIVOTU KOJI NIKO NIJE ZNAO: Za Kurir ispričao da nije želeo da se bavi glumom, razotkrio i zašto Izvor: Kurir televizija