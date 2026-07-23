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Rade Šerbedžija će ovih dana proslaviti 80. rođendan, a kako je nedavno otkrio u intervjuu za „Story“, ovog će leta, u okviru 26. sezone pozorišta „Ulysses“, poslednji put igrati naslovnu ulogu u predstavi „Kralj Lir“. Upravo je tom predstavom ovo pozorište 2001. godine započelo sa radom.

Osim što je glumac, Rade je i reditelj, pesnik i muzičar. Koncerti su njegov hobi, a na pozorišnim daskama igra samo u predstavama koje režira njegova supruga Lenka Udovički. Šerbedžija ovih dana ima snimanje u Mančesteru, a 2024. godine snimao je seriju u Americi i film u Bugarskoj, i to sa ocem Anđeline Džoli.

Anđelina Džoli i Rade Šerbedžija Foto: HRVOJE POLAN / AFP / Profimedia

„Radio sam sa Džonom Vojtom, Anđelininim ocem. Zanimljiv glumac i čovek. Sjajan“, pohvalio je svog holivudskog kolegu. Ranije je sarađivao i sa njegovom ćerkom Anđelinom kada je radila na svom rediteljskom prvencu, ratnoj drami pod nazivom „U zemlji krvi i meda“. Rade je rekao kako je Anđelinin način života, aludirajući na Holivud i slavu, sve ono što on ne voli.

„Nimalo joj ne zavidim.To je užasan život, bez pravog mira“, rekao je jednom prilikom Šerbedžija o Anđelini.

Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Inače, Anđelina i njen otac iza sebe imaju burnu prošlost i godinama nisu razgovarali. Udaljili su se kada je Džoli saznala da je otac varao njenu majku, glumicu Maršlin Bertran, a situacija se dodatno pogoršala nakon njihovog razvoda. Sa ocem se ponovo zbližila 2016. godine, kada se razišla sa Bredom Pitom.

(Kurir.rs/ Story)

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