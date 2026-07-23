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Nakon što je juče proslavio trinaesti rođendan,princ Džordž od septembra započinje školovanje na čuvenom koledžu Iton. Iako je istu obrazovnu ustanovu pohađao i njegov otac, princ Vilijam, uslovi odrastanja i školovanja danas se drastično razlikuju u odnosu na taj period.

Glavni razlog ovih promena leži u ekspanziji tehnologije i društvenih mreža koji obeležavaju svakodnevicu današnjih tinejdžera. Zbog toga se sin Kejt Midlton i princa Vilijama na samom početku novog poglavlja suočava sa ozbiljnim izazovima po pitanju privatnosti i lične bezbednosti.

Pogledajte fotografije princa Džordža:

1/6 Vidi galeriju Princ Džordž tokom finala Vimbldona 2026 Foto: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia, Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia, James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za razliku od svojih generacijskih ispisnika koji vreme provode na mreži, mladi princ i dalje nema sopstveni mobilni telefon. Pored Džordža, britanski prestolonaslednik i njegova supruga na isti način vaspitavaju i mlađu decu, Šarlot i Luja, čvrsto se držeći odluke da im ne dozvole pristup pametnim uređajima i nalozima na socijalnim platformama.

Digitalno doba kao bezbednosni rizik

Iako Džordž ne koristi pametne uređaje, njegovi budući školski drugovi na Itonu uveliko prate moderne trendove. Upravo zbog toga postoji opravdana zabrinutost da bi podaci o privatnom životu mladog člana kraljevske porodice mogli lako da dospu u javnost. Stručnjak za kraljevsku porodicu, Kinsi Skofild, izjavila je za Page Six da ključni izazov neće predstavljati nastava niti uklapanje u novu sredinu, već očuvanje privatnosti u modernom okruženju.

"To će biti balansiranje privatnosti princa Džordža sa činjenicom da svaki njegov drug iz razreda ima profil na TikToku", ukazala je ona.

Princ Vilijam, princ Džordž i princeza Šarlot na finalu Vimbldona 2026 Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Skofild napominje da su princ Vilijam i princ Hari boravili na Itonu u vreme kada internet nije imao ovakvu moć. Džordž, sa druge strane, odrasta u okruženju gde samo jedan nepromišljen potez njegovih vršnjaka može za nekoliko sekundi postati viralan. Zbog toga se postavlja pitanje na koji način efikasno zaštititi budućeg monarha kada se fotografije i snimci šire mrežom trenutno. Danas bezbednost ne podrazumeva samo fizičko obezbeđenje, već i zaštitu od digitalne izloženosti, izviđanja dronovima i brzog protoka informacija na internetu.

"To znači da će zaštita princa Džordža gotovo sigurno biti dodatno prilagođena savremenim izazovima, iako će se uložiti napori da se ostane što manje vidljiva", objasnila je Kinsi Skofild.

Kakva su pravila u domaćim školama?

Britanska kraljevska porodica na uskršnjoj službi 2026 Foto: Rick Gold / Capital pictures / Profimedia

Odluka da mladi princ ne koristi mobilni telefon prilično ga izdvaja od vršnjaka, kako u Velikoj Britaniji, tako i u Srbiji gde deca odmalena odrastaju uz ove uređaje. Kada je reč o upotrebi mobilnih telefona u obrazovnim ustanovama u Srbiji, ta oblast je trenutno regulisana internim pravilnicima svake škole pojedinačno, dok je u pripremi i nacrt zakona koji predviđa potpunu zabranu njihove upotrebe tokom čitavog boravka u školi.

Prema trenutno važećem Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, neovlašćeno korišćenje telefona na časovima tretira se kao teža povreda učeničkih obaveza.

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