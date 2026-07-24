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Istorijska drama, serija "Sultanija Kosem" se od petka, 17. jula, premijerno emituje na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultan Ahmet i Anastasija se zbližavaju Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Sadržaj 8. epizode

Kašnjenje egipatske riznice dovodi sultana Ahmeda u sve teži položaj uoči dana kada janjičarima i spahijama treba isplatiti novac. Dok napetost u prestonici raste, sultanija Safije nastavlja da iz senke vuče konce, koristeći novonastalu krizu kako bi očuvala svoj uticaj i oslabila Ahmedovu vlast. U međuvremenu, iz Egipta se vraća Hadži-aga s lošim vestima i ponovo stupa u službu sultanije Handan.

Glavni lekar palate je nestao, a niko ne zna šta se sa njim desilo, sem Anastasije koja se plaši da progovori i otkrije da je Rejhan-aga ubica. Istovremeno, Halime sultanija upozorava Derviša na opasnost od Šahina Giraja, ali je on ne uzima za ozbiljno. Kako se približava dan isplate vojsci, Ahmed se suočava s krizom koja bi mogla ozbiljno da uzdrma njegovu vladavinu.

Šahin Giraj kuje opasne planove Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Anastasija se polako zaljubljuje u Ahmeda, što pokazuje njena ljubomora prema devojkama koje mu svako veče dolaze u odaje, dok je ona spreman da se odrekne svih zbog nje.

S druge strane, Iskender je odlučan da pronađe Anastasiju i održi obećanje koje joj je dao, bez obzira na cenu. Kada Anastasijina vrpca misteriozno nestane, u janjičarskom korpusu nastaje pravi haos. Tokom Ahmedove posete janjičarima, njegova pažnja pada na Iskendera, pa ga izaziva na dvoboj. Na peščanom borilištu Iskender pravi kobnu grešku, a kazna za nju je – smrt.

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