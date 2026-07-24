Iskender pravi kobnu grešku, a kazna za nju je smrt: Ne propustite 8. epizodu serije "Sultanija Kosem", samo na Kurir televiziji
Istorijska drama, serija "Sultanija Kosem" se od petka, 17. jula, premijerno emituje na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.
Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.
Sadržaj 8. epizode
Kašnjenje egipatske riznice dovodi sultana Ahmeda u sve teži položaj uoči dana kada janjičarima i spahijama treba isplatiti novac. Dok napetost u prestonici raste, sultanija Safije nastavlja da iz senke vuče konce, koristeći novonastalu krizu kako bi očuvala svoj uticaj i oslabila Ahmedovu vlast. U međuvremenu, iz Egipta se vraća Hadži-aga s lošim vestima i ponovo stupa u službu sultanije Handan.
Glavni lekar palate je nestao, a niko ne zna šta se sa njim desilo, sem Anastasije koja se plaši da progovori i otkrije da je Rejhan-aga ubica. Istovremeno, Halime sultanija upozorava Derviša na opasnost od Šahina Giraja, ali je on ne uzima za ozbiljno. Kako se približava dan isplate vojsci, Ahmed se suočava s krizom koja bi mogla ozbiljno da uzdrma njegovu vladavinu.
Anastasija se polako zaljubljuje u Ahmeda, što pokazuje njena ljubomora prema devojkama koje mu svako veče dolaze u odaje, dok je ona spreman da se odrekne svih zbog nje.
S druge strane, Iskender je odlučan da pronađe Anastasiju i održi obećanje koje joj je dao, bez obzira na cenu. Kada Anastasijina vrpca misteriozno nestane, u janjičarskom korpusu nastaje pravi haos. Tokom Ahmedove posete janjičarima, njegova pažnja pada na Iskendera, pa ga izaziva na dvoboj. Na peščanom borilištu Iskender pravi kobnu grešku, a kazna za nju je – smrt.
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