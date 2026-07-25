Slušaj vest

Valentino Lanus bio je jedno od najprepoznatljivijih lica meksičkih telenovela početkom 2000-ih. Njegov osmeh, izgled i glavne uloge u popularnim serijama učinili su ga jednim od najvećih zavodnika latinoameričke televizije, a milioni gledalaca širom sveta pratili su njegove ljubavne i životne priče na malim ekranima.

Ipak, baš kada je njegova karijera bila na vrhuncu, Lanus je odlučio da se povuče iz sveta glume. Umesto reflektora i televizijskih studija, izabrao je život posvećen duhovnosti, prirodi i porodici. Njegov kratki povratak na televiziju 2024. godine pokazao se kao izuzetak, a ne kao najava trajnog povratka glumačkoj karijeri.

Valentino Lanus 2007. godine Foto: Joe Martinez / PictureLux / Profimedia

Počeo kao model

Valentino Lanus zapravo je umetničko ime Luisa Alberta Lopesa Ajale, koji je rođen 3. maja 1975. godine u Meksiko Sitiju. Odrastao je uz tri sestre i bio jedini sin Margarite i Luisa Alberta. Pre nego što je počeo da se bavi glumom, interesovali su ga sportovi, posebno fudbal i surfovanje, a prvi kontakt sa svetom zabave imao je kao model.

Nakon manekenske karijere odlučio je da se ozbiljnije posveti glumi i upisao Centro de Educación Artística (CEA), prestižnu glumačku školu televizijske kuće Televisa. Upravo tamo zapazila ga je producentkinja Karla Estrada, koja mu je 1997. godine ponudila prvu televizijsku ulogu u telenoveli „María Isabel“.

U početku je dobijao manje uloge, ali se situacija ubrzo promenila. Telenovela „Primer amor... a mil por hora“, u kojoj je tumačio lik Imanola, donela mu je veliku popularnost i učinila ga jednim od najtraženijih glumaca u Latinskoj Americi. Nakon toga nizali su se uspešni projekti poput „El juego de la vida“, „Amar otra vez“, „Alborada“, „Amar sin límites“, „Las tontas no van al cielo“ i „Llena de amor“.

Valentino Lanus 2015. godine Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Inocente de ti

Tokom 2000-ih godina Lanus je bio jedno od zaštitnih lica romantičnih serija koje je producirala Televisa. U Srbiji je najpoznatiji po ulozi u sapunici „Nevina“ (Inocente de ti), gde je glumio bogatog Hulia Alberta koji se zaljubljuje u siromašnu Floresitu. Njegov izgled i uloge glavnih junaka učinili su ga miljenikom publike, ali je, nakon godina provedenih u televizijskoj industriji, počeo da oseća da ga takav život više ne ispunjava.

Nije mu odgovarao način na koji funkcioniše svet zabave, pa je odlučio da napravi veliki zaokret. Preselio se na područje Rivijere Maje, gde je godinama živeo okružen prirodom. Vremenom se sve više posvetio jogi, meditaciji, svesnom disanju i proučavanju različitih duhovnih učenja. Kasnije je počeo da organizuje i radionice posvećene ličnom razvoju.

Valentino Lanus u seriji "Nevina":

1/10 Vidi galeriju Valentino Lanus u seriji "Nevina" Foto: Printscreen/Youtube

Bolest i život u džungli

Tek naknadno je otkriveno da je tokom perioda povlačenja iz javnosti vodio i privatnu zdravstvenu bitku sa rakom debelog creva, koju je uspeo da dobije. Naime, je proveo šest godina u potpunoj izolaciji u džungli u Meksiku. Ispričao da je u džunglu došao na odmor, ali ga je priroda „pozvala" i odlučio je da ostane. U tom periodu se suočio sa rakom debelog creva, a život u divljini daleko od reflektora pomogao mu je u izlečenju.

Klikom na link pogledajte kako danas izgleda latino zavodnik iz čuvene serije "Kasandra".

U džungli je upoznao svoju partnerku Mariju, koja je već živela tamo i zapravo je bila ta koja ga je naučila kako da preživi u divljini. Njegova supruga je provela celu trudnoću u džungli, gde su i odgajali svoju ćerku, okruženu čistom prirodom, životinjama i daleko od modernog sveta.

Danas Valentino i njegova porodica žive u Meksiko Sitiju, ali je džungla i dalje njihovo glavno duhovno utočište. Tamo se redovno vraćaju kako bi napunili energiju.

Povratak na male ekrane

Njegov povratak na male ekrane 2024. godine bio je veliko iznenađenje za obožavaoce. Posle višegodišnje pauze pojavio se u telenoveli „Tu vida es mi vida“, u kojoj je glumio zajedno sa Susanom Gonzales.

Mnogi su tada pomislili da bi ovaj projekat mogao da označi njegov trajni povratak glumi. Međutim, Lanus je ubrzo objasnio da je reč o jednokratnom angažmanu i da nema nameru da ponovo gradi karijeru u svetu telenovela.

Danas je njegov najveći životni prioritet ćerka Marija Magdalena. Lanus je više puta isticao koliko mu očinstvo znači, a privatni život uglavnom drži daleko od javnosti. Retko govori o ljubavnim vezama, dok najveći deo vremena provodi sa porodicom, daleko od užurbanog života u Meksiko Sitiju.

Iako se povremeno pojavi u javnosti, nekadašnji miljenik publike danas otvoreno govori o tome da ga televizijski svet više ne privlači kao nekada.

Posvećen porodici

Početkom 2026. godine izjavio je da ne planira da se vrati telenovelama, jer su mu duhovni razvoj, očinstvo i mir postali važniji od slave koju je nekada uživao.

„Ne sviđaju mi se priče, ne sviđa mi se taj svet ni način na koji funkcioniše. Danas imam miran i srećan život, posvećen tome da budem otac“, rekao je u razgovoru sa meksičkim medijima.

Iako nije potpuno isključio mogućnost da se jednog dana ponovo pojavi pred kamerama ukoliko ga privuče pravi projekat, trenutno je njegov život usmeren na prirodu, duhovne prakse i odrastanje njegove ćerke.

Tako je nekadašnji zavodnik meksičkih telenovela, kojeg su obožavali milioni gledalaca, glamur televizijskih studija zamenio tišinom. Daleko od slave i reflektora, pronašao je život za koji veruje da mu je godinama nedostajao.

Bonus video: