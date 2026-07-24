Slušaj vest

Slaven Došlo važi za jednog od najpopularnijih glumaca mlađe generacije, a njegov atraktivan izgled često privlači pažnju javnosti. Posebno ga prate pripadnice lepšeg pola, koje sa velikim interesovanjem prate njegove objave na Instagramu.

Glumac je poznat kao veliki ljubitelj putovanja i egzotičnih destinacija, a ovoga puta svoje pratioce obradovao je fotografijama sa Balija. Uživajući u lepotama ovog indonežanskog ostrva, Slaven je podelio prizore sa odmora koji su posebno privukli pažnju njegovih obožavateljki.

Godine provedene u teretani očigledno su dale rezultate. Došlo je na plaži ponosno pokazao svoje mišićavo telo, a fotografije sa odmora još jednom su podsetile zbog čega njegov izgled privlači toliku pažnju.

Pogledajte u galeriji fotografije Slavena Došla na Baliju:

1/5 Vidi galeriju Slaven Došlo na Baliju Foto: Printscreen/Instagram/slavendoslo

"Privremeno živim kod drugarice"

Popularni glumac našao se u žiži javnosti nakon što je započeo kompletno preuređenje svog stambenog prostora na Vračaru. Slaven je otkrio da je zbog obimnih građevinskih radova morao privremeno da napusti svoj dom i pređe kod bliske drugarice.

"Da, to mi je sada glavni projekat u životu. Ušao sam u adaptaciju stana i nekako zajedno sa ljudima na društvenim mrežama prolazim kroz celu tu priču. Društvene mreže pokazale su se kao veoma koristan kanal komunikacije. Čak su mi i tokom selidbe mnogo pomogle, jer sam neke stvari direktno oglašavao preko njih. Tu su da možemo međusobno da se povežemo," rekao je glumac u razgovoru za Blic.

Slaven Došlo Foto: Kurir Televizija

Veliki odjek u javnosti izazvao je i njegov potez da oglasi prodaju starog nameštaja i ličnih stvari, što su pojedini mediji protumačili na pogrešan način.

"Zaista je postojao neki dramatičan naslov koji je zvučao kao da me neko juri. A zapravo sam samo želeo da se rastanem od nekih stvari, dok sam druge želeo da prodam. To mi je bilo sasvim prirodno u tom trenutku. Sada, pošto privremeno živim kod drugarice, shvatio sam da je zaista postojao razlog za renoviranje. Taj stan objektivno nije bio funkcionalan. Nalazimo se sada u podjednako malom prostoru, ali je raspored mnogo bolji i potpuno je drugačiji način života. U ovom haosu u kojem živimo stalno nam treba neki prostor u kojem stvari funkcionišu," zaključio je glumac.

Bonus video: