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Kristofer Nolan poznat je po strogim pravilima koja važe tokom snimanja njegovih filmova, a jedno od neobičnijih odnosi se na obuću glumaca. Slavni reditelj ne želi da na setu vidi UGG čizme, jer smatra da one mogu da naruše atmosferu i glumce „izvuku“ iz sveta njihovih likova.

Iako mnogi između scena obuvaju tople papuče ili čizme kako bi odmorili stopala od neudobne obuće iz kostima, Nolan veruje da čak i takvi, naizgled bezazleni detalji mogu da poremete kreativni proces.

Zašto su UGG čizme nepoželjne na Nolanovom setu?

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Gostujući u emisiji „CBS Mornings“, reditelj je objasnio da ovo pravilo nije uveo zbog netrpeljivosti prema poznatom brendu. Sve je, zapravo, počelo kao šala sa glumicama Emili Blant i En Hatavej.

„To je šala koju sam ranije imao sa Emili Blant i En Hatavej. Glumci se ponekad pojave na setu u onim velikim, mekanim i udobnim kućnim papučama jer ih obuća žulja. Možete se naći na setu gde neko drži mikrofon, gde je ogromna kamera i ekipa svuda oko vas, a ipak vas takve stvari na čudan način mogu izbaciti iz stvarnosti. Isto je kao kada neko van kadra jede kesicu čipsa", rekao je Nolan, prenosi „People“.

Prema njegovim rečima, sitnice koje pripadaju svakodnevnom životu mogu da podsete glumce da se nalaze na filmskom setu i tako im otežaju da ostanu potpuno usredsređeni na scenu.

„Želim da ostanemo u trenutku. Želimo da i glumci ostanu u tom trenutku. Za mene su UGG čizme simbol savremenog doba.“

Nolan nema ni mobilni telefon

Foto: CAN NGUYEN 2023 / Capital pictures / Profimedia

Njegovo izbegavanje savremenih ometanja ne završava se na snimanju. Nolan godinama ne koristi mobilni telefon, ne šalje SMS poruke, niti komunicira elektronskom poštom.

To je potvrdio i Met Dejmon, koji u njegovom novom filmu „Odiseja“ igra glavnu ulogu. Glumac je otkrio da ga je povodom angažmana najpre kontaktirala Nolanova supruga i producentkinja Ema Tomas.

„Poslala mi je poruku: ‘Da li si danas dostupan za poziv?’ jer Kris, kao što je poznato, nema telefon“, prisetio se Dejmon.

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