Slušaj vest

Montgomeri Klift bio je jedan od najtalentovanijih glumaca zlatnog doba Holivuda, ali je njegov život više podsećao na tragičnu filmsku priču nego na bajku o velikoj zvezdi. Krasili su ga nesvakidašnja lepota, snažna harizma i glumačka osećajnost, dok su ga privatno pratili bol, zavisnost i strah da će javnost otkriti ono što je godinama skrivao.

Iako je tokom karijere snimio relativno mali broj filmova, ostvario je uloge koje su postale deo istorije kinematografije. Publika ga pamti po ostvarenjima „Mesto pod suncem“, „Priznajem“, „Odavde do večnosti“ i „Nirnberški proces“.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao:

1/7 Vidi galeriju Montgomeri Klift bio je velika zvezda Holivuda, ali mu je teška saobraćajna nesreća promenila život. Foto: Monterey Production / Christophel Collection / Profimedia, Monterey Production / AFP / Profimedia

Za svoj rad dobio je četiri nominacije za Oskara, ali prestižnu nagradu nikada nije osvojio.

Privatni život čuvao daleko od javnosti

Klift je važio za jednog od najvećih zavodnika svog vremena, ali je svoj emotivni život pažljivo skrivao. Njegova seksualnost kasnije je postala predmet brojnih biografija, čiji su ga autori opisivali kao homoseksualca ili biseksualca. Sam glumac o tome nikada nije javno govorio, što ne čudi ako se uzme u obzir koliko je Holivud tog vremena bio netrpeljiv prema svemu što se nije uklapalo u tadašnje društvene norme.

Montgomeri Klift Foto: THA / Alamy / Profimedia

Jedna od retkih osoba kojoj je potpuno verovao bila je Elizabet Tejlor. Upoznali su se početkom pedesetih godina, a njihovo prijateljstvo trajalo je sve do njegove smrti. Iako su zbog bliskosti često pokretane glasine o romansi, među njima je postojala snažna emotivna veza koju nisu prekidale ni Kliftove najteže životne faze.

Noć koja mu je zauvek promenila život

Prelomni trenutak dogodio se 1956. godine, dok su Klift i Elizabet Tejlor snimali film „Okrug Rejntri“. Posle večere u njenoj kući, glumac je automobilom krenuo niz krivudavi put, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u stub.

Montgomeri Klift i Elizabet Tejlor Foto: cineclassico / Alamy / Profimedia

Elizabet je brzo stigla na mesto nesreće. Kliftovo lice bilo je krvavo i teško povređeno, a polomljeni zubi predstavljali su opasnost da se uguši. Glumica mu je iz usta izvukla zube koji su mu zapali u grlo i tako mu, prema svedočenjima prisutnih, verovatno spasla život. „Time“ je njihovo prijateljstvo opisao kao vezu koja je trajala do Kliftove smrti.

U nesreći su mu polomljeni nos i vilica, a zadobio je i brojne povrede lica. Usledile su operacije i dug oporavak, ali njegov izgled više nikada nije bio isti.

Nesreća nije odmah prekinula njegovu karijeru, ali je označila početak njenog najtežeg perioda. Klift se borio sa hroničnim bolovima, alkoholom i lekovima, dok se njegovo zdravstveno stanje postepeno pogoršavalo.

Montgomeri Klift u filmu Ninberški proces Foto: HA / Hollywood Archive / Profimedia

Elizabet Tejlor nije odustala od njega

Uprkos problemima, nastavio je da glumi. Posebno je upečatljiva bila njegova kratka, ali potresna uloga u filmu „Nirnberški proces“, za koju je dobio poslednju nominaciju za Oskara.

Elizabet Tejlor pokušala je da mu pomogne i kada su producenti počeli da ga smatraju nepouzdanim zbog narušenog zdravlja. Insistirala je da joj bude partner u filmu „Odsjaji u zlatnom oku“ i bila spremna da sopstvenu zaradu založi kao garanciju kako bi osiguravajuća kuća prihvatila njegov angažman. Prema podacima kanala TCM, studio je strahovao da Klift fizički neće moći da izdrži snimanje.

Montgomeri Klift u filmu Ninberški proces Foto: FilmStills.net / Film Stills / Profimedia

Do ponovnog susreta pred kamerama, međutim, nije došlo. Montgomeri Klift preminuo je 23. jula 1966. godine od srčanog udara. Imao je samo 45 godina.

Video: Mikele Morone u Beogradu