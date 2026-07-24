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Nenad Jezdiću pauzama od glumačkih angažmana okupiran poljoprivrednim poslovima u selu Zabrdica kod Valjeva, gde već godinama živi sa svojom porodicom.

Daleko og gradske vreve, Jezdić uživa na svom imanju okružen voćnjakom, poljima i prirodom. U jednom intervjuu glumac se dotako društvenih mreža, pa otkrio da ih ne voli.

Pogledaje u galeriji kako izgleda njegovo imanje:

1/5 Vidi galeriju NOSIM ŠAJKAČU KAD OBILAZIM VOĆNJAK! Nenad Jezdić nije samo gazda u selu, već RADI SA MAJSTORIMA, evo šta se glumac ZAREKAO U CRKVI Foto: Kurir

- Sajber svet podrazumeva lažni identitet, podrazumeva lažni profil, tendenciozno kazivanje, bez odnosa da se govori o čoveku, već o nekom objektu. Ne verujem u sajber svet, nemam mreže i profile, to je za mene lažni svet - kazao je tom prilikom.

Godinama u ljubavi sa suprugom Sarom

On je godinama u srećnom braku sa suprugom Sarom, sa kojom ima četvoro dece. Jezdićeva supruga se nikad ne pojavljuje u javnosti. Glumac izbegava da o supruzi govori za medije, ali je u nekoliko navrata istakao da mu je porodica najveća snaga.

- Kada sam rekao "da", da li u crkvi, pred svedocima, u opštini, sećam se svoje prve pomisli: "Sad daj sve od sebe da ovo tvoje 'da' nikada ne bude ukaljano". Biti vitez, biti čojstven, sve žene pored sebe držim kao malo vode na dlanu… To je nešto čime se ja vodim - objasnio je Nenad Jezdić u jednom intervjuu.

Pogledajte u galeriji kako izgleda Jezdićev život na selu:

1/6 Vidi galeriju Nenad Jezdić uživa na imanju u selu Zabrdica Foto: printscreen/instagram/jezdicrakija

Glumac je svojevremeno objasnio da Sara ni po koju cenu ne želi da se eksponira, te da se zbog toga sa njim nikada ne pojavljuje na događajima u prestonici.

- Ona ne voli da je spominjem ni po statusu koji uživa u našoj bračnoj zajednici, a kamoli ime da joj izgovorim. Ona je u ovoj priči ja, a ja sam ona. To je suština bračnog života - ispričao je glumac.

Svoju decu uči vrednostima koje je nasledio od oca

Foto: Marko Karović

Sve što je naučio od svog oca danas prenosi na svoje četvoro dece,kojima daje primer da kada je čovek uporan i istrajan može ostvariti ciljeve i postići veliki uspeh na nekoliko životnih polja.

- Deci jedino pomažemo ukoliko im damo pravi primer. Jedna mudrost kaže: "Ako hoćeš da menjaš svet, prvo počni od sebe" - rekao je Jezdić svojevremeno za "Gloriju" i dodao:

- Čini mi se da što se više opiremo našim lošim principima, to smo sadržajniji i uspešniji kao ljudi, kao ličnosti.

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