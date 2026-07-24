Slušaj vest

Najpoznatiji superheroj na svetu vraća se na veliko platno u filmu „Spajdermen: Novi dan“, jednom od najiščekivanijih filmskih događaja godine. Film u bioskope širom Srbije stiže u četvrtak, 30. jula, u distribuciji kompanije Jučer, dok će najverniji obožavaoci imati priliku da među prvima pogledaju ovaj spektakl na pretpremijernim projekcijama 29. jula.

Ovoga puta Piter Parker ulazi u potpuno novo poglavlje svog života. Nakon događaja koji su zauvek promenili njegov svet, pokušava da pronađe ravnotežu između običnog života i odgovornosti superheroja. Međutim, kada se pojavi nova pretnja koja prevazilazi sve dosadašnje izazove, Spajdermen će morati da dokaže da pravi heroji ne nastaju zahvaljujući svojim moćima, već odlukama koje donose.

U glavnim ulogama vraćaju se Tom Holand kao Piter Parker / Spajdermen, Zendeja kao MJ i Džejkob Batalon kao Ned, dok se glumačkoj ekipi pridružuju i Sejdi Sink, Džon Berntal, Tramel Tilman, Majkl Mando i Mark Rafalo. Režiju potpisuje Destin Danijel Kreton, reditelj poznat po vizuelno impresivnim akcionim spektaklima.

Međutim, „Spajdermen: Novi dan“ nije samo novi Marvelov blokbaster – on ispisuje istoriju filmske tehnologije. Reč je o prvom filmu ikada snimljenom za ScreenX, revolucionarni bioskopski format koji proširuje sliku na bočne strane sale i stvara impresivno panoramsko iskustvo od 270 stepeni. Za razliku od dosadašnjih ScreenX izdanja, dodatni kadrovi nisu naknadno izrađivani, već su snimani direktno na setu tokom produkcije, posebno za ovu tehnologiju.

Ovaj film nije samo bioskopska projekcija – to je potpuno novo iskustvo. Gledaoci neće biti samo posmatrači, već će se naći usred njujorških nebodera, adrenalinskih potera i spektakularnih akcionih scena koje ih okružuju sa svih strana.

Upravo zato „Spajdermen: Novi dan“ uz partnera filma Smokice - novi hrskavi flips, predstavlja novu eru bioskopske zabave i događaj koji će obeležiti ovo leto.

„Spajdermen: Novi dan“ u bioskopima širom Srbije od 30. jula, uz pretpremijerne projekcije 29. jula.

Bonus video: