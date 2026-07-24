Slušaj vest

Sloboda Mićalović i Ana Franić, glumice i bliske prijateljice, privukle su pažnju javnosti snimkom koji su objavile na društvenim mrežama. Njih dve su se snimale na groblju, a potom otkrile i čiji su grob dugo pokušavale da pronađu.

Sloboda Mićalović i Ana Franić Foto: ATA images

- Nikada nismo bili obična glumačka FDU klasa i ni po čemu se nismo uklapali u taj bajkoviti i romantizovani "volim svoje klasje" fazon. Vazda crni humor, vazda pesma, mnogo svađa, poneka tuča, vazda drama Dostojevski Čehov, mojne komediju sem srpske seljačke, vazda usukanih obraza u crnom, znani svima kao Bajčini svedoci, njegovi poslednji, njegove razmažene bebe koje su kao skakavci iskakali iz svakog segmenta njegovog života, a neretko i stana na opŝte prevrtanje očima starijih generacija.

Obožavao on nas, obožavali mi njega, ali ne kako se to zaboga očekuje... Nunali ga na samrti, pevali mu na sahrani, jer je on tako hteo i jer mu se moglo da ode u svojoj režiji... I ovaj video od juče je nešto čemu bi se on toliko slatko smejao, onako pokvareno, preko cigare i gutljaja koce, pa bi nas obe zagrlio onim svojim ručerdama tako da nam ramena puknu i rekao: Sloboda i Ana, prosto ne biva da budete Sarka i Gina. I nosite se u pi**u materinu!!!

Nek ostane ovo ovde kao kratki dokumentarni jer Vas volimo, profesore, i čuvamo uspomenu na Vas onako kako bi Vi voleli: Blesavo, bezobrazno, smelo, ciganski, ali sa stilom, na štiklama! - napisale su njih dve u opisu objave u kojoj vidimo kako traže grob pokojnog režisera, profesora Predraga Bajčetića, koji je preminuo 2018. godine.

Foto: Damir Dervišagić

- Ja kažem da je tu, ja kažem! Ja sam malopre tu i stajala, al' nisam videla koji je grob! - govorila je Ana, dok ju je Sloboda snimala.

- Pa, j**o te, gde nazad, ovo je parcela ta! Pokaži mu to drvo, ja lepo kažem, ekspert grobljanski! Jao, sve u štiklama... (smeh) Ne mogu da hodam, j**o te, preko grobova... - rekla je Sloboda, ali su na kraju uspele da nađu grob voljenog profesora.

Bonus video: