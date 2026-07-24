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Adrijanu Limu navikli smo da gledamo u glamuroznim izdanjima na modnim pistama i crvenom tepihu, ali je ovoga puta izbor odeće, frizure i šminke prepustila svojoj ćerki. Šesnaestogodišnja Valentina Lima Jarić odlučila je da slavnu majku stilizuje po svom ukusu, a njihov zajednički snimak brzo je privukao pažnju na TikToku.

Valentina, koju je manekenka dobila u braku sa bivšim suprugom Markom Jarićem, poželela je da majku „pretvori“ u svoju vršnjakinju.

Pogledajte u galeriji kako izgledaju:

1/4 Vidi galeriju Adrijana Lima i njena ćerka Valentina Lima Jarić u usklađenim modnim kombinacijama Foto: tiktok/valentina lima jaric

„Napravila sam mami preobražaj i pretvorila je u mene“, objasnila je tinejdžerka na početku videa.

Obukla majku poput sebe

Za Adrijanu je pripremila svetle teksas šortseve i jednostavnu crnu majicu, dok je sama nosila sličnu kombinaciju u beloj boji. Valentina se pobrinula i za majčinu frizuru i šminku, pa se čuvena manekenka pred kamerom pojavila u potpuno drugačijem, opuštenom izdanju.

Adrijani se ćerkin izbor očigledno dopao. Prošetala je hodnikom poput modne piste, pokazala završni stajling, a zatim kroz osmeh poručila da njih dve sada izgledaju kao bliznakinje.

Svi komentarišu koliko liče

Iako je Adrijana Lima decenijama važila za jednu od najlepših žena na svetu, ovoga puta veliki deo pažnje pripao je Valentini. Korisnici društvenih mreža pisali su da je tinejdžerka nasledila majčine prepoznatljive crte lica, dok su pojedini zaključili da njih dve više liče na sestre nego na majku i ćerku.

Video: Adrijana Lima se snimila nakon transformacije