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Rijana pozira u ružičastom čipkastom vešu iz kolekcije Savage X Fenty

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Rijana je još jednom pokazala da najbolje ume da predstavi proizvode iz sopstvene modne imperije. Pevačica je pozirala u izazovnom ružičastom izdanju iz nove kolekcije donjeg veša Savage X Fenty, a fotografije i snimci kampanje odmah su privukli veliku pažnju na društvenim mrežama.

Pripijeni čipkasti komad istakao je njene obline, dok je celokupno izdanje upotpunila dugom plavom kosom oblikovanom u talase i slojevitim zlatnim nakitom.

Zavodljivo izdanje u ružičastoj čipki

Pogledajte u galeriji vrelo izdanje pevačice:

1/4 Vidi galeriju Rijana pozira u ružičastom čipkastom vešu iz kolekcije Savage X Fenty Foto: Savage x Fenty / Planet / Profimedia

Rijana je predstavila komad iz kolekcije Luxe Lace, izrađen od rastegljive cvetne čipke u jarkoružičastoj nijansi. Kreacija ima tanke bretele, korpe sa žicom i prozirne detalje, dok je pevačica tokom snimanja pozirala pored rekvizita inspirisanih bazenom.

U prvom planu ponovo su bili njeno samopouzdanje i prepoznatljiva harizma, zbog kojih svaka kampanja njenog brenda brzo postane tema na društvenim mrežama.

Muzika na čekanju, poslovna imperija sve veća

Iako publika godinama čeka njen novi album, Rijana se poslednjih godina uglavnom posvetila porodici i poslovnim projektima. Pored brenda donjeg veša, veliki uspeh ostvarila je i kompanijama Fenty Beauty i Fenty Skin.

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