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Belgijska kraljevska porodica okupila se 21. jula u Briselu kako bi obeležila Nacionalni dan, ali je svečanost ostala u senci modnog izdanja princeze Delfine. Polusestra kralja Filipa pojavila se u jarkoružičastoj mini-haljini, koja se znatno razlikovala od svedenih kreacija ostalih članica porodice.

Dok je kraljica Matilda pažnju privukla uobičajenom elegancijom, njena zaova odlučila se za haljinu belgijskog dizajnera Berta de Koninka. Kreacija sa naglašenim ramenima, dubokim izrezom u obliku srca i asimetričnom suknjom bila je kraća sa zadnje strane, dok je spreda dosezala do kolena.

Stajling je upotpunila ružičastim šeširom, belim rukavicama sa detaljima u obliku srca i cipelama sa platformom. Prema zamisli dizajnera, haljina je trebalo da prenese poruku ljubavi i tolerancije, ali je izazvala potpuno drugačije reakcije.

Pogledajte u galeriji njeno izdanje:

1/5 Vidi galeriju Princeza Delfine u ružičastoj mini-haljini na obeležavanju Nacionalnog dana Belgije Foto: Didier Lebrun / imago stock&people / Profimedia, PPE / Sipa Press / Profimedia

„Ovo je Nacionalni dan, a ne Met Gala“

Fotografije princeze Delfine brzo su se proširile društvenim mrežama, gde su mnogi ocenili da njena odeća nije bila primerena svečanom državnom događaju.

„Ovo je Nacionalni dan, a ne Met Gala. Malo pristojnosti ne bi škodilo“, glasio je jedan od komentara.

Drugi korisnici njenu kreaciju upoređivali su sa karnevalskim kostimom i odećom za Evroviziju, dok su pojedini smatrali da je namerno pokušala da zaseni kraljicu Matildu i druge članove kraljevske porodice.

"Izgleda kao plesačica na Evroviziji", "Ovo je bruka za kraljevsku porodicu", "Zbog čega izgleda kao ogromna roze torta?", bili su samo neki od komentara na mrežama.

Princeza Delfine u ružičastoj mini-haljini na obeležavanju Nacionalnog dana Belgije Foto: Didier Lebrun / imago stock&people / Profimedia

„Nije čak ni dovoljno kratka“

Princeza nije prećutala kritike. U razgovoru za belgijski list HLN odbacila je tvrdnje da je želela da privuče svu pažnju na sebe.

„Moj cilj apsolutno nije da privučem svu pažnju ili da je oduzmem nekom drugom. Uostalom, svako privlači pažnju na svoj način“, izjavila je.

Dodala je da se njen polubrat, kralj Filip, ističe zahvaljujući svojoj deci.

„Kralj Filip, na primer, ima četvoro predivne dece. Oni privlače pažnju jer su zaista prelepi“, poručila je.

Delfine je objasnila i zbog čega je izabrala upravo tako upadljivu boju.

Princeza Delfine u ružičastoj mini-haljini na obeležavanju Nacionalnog dana Belgije Foto: PPE / Sipa Press / Profimedia

„Ružičasta je jednostavno moja boja. Ona odiše radošću, zadovoljstvom i svetlošću. Svečana je, potpuna suprotnost crnoj.“

Na primedbe da je njena suknja bila prekratka, 58-godišnja princeza odgovorila je sa dozom humora.

„Nije čak ni dovoljno kratka! Sada je vreme da je nosim. Za nekoliko godina to možda više neće biti moguće, kada sve počne da se opušta“, rekla je princeza, čiji je odgovor prenet u svetskim medijima.

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