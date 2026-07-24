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Posle pauze tokom koje je bila posvećena porodici i rođenju bliznakinja Ane i Sofije, Milena Vučić vratila se na muzičku scenu nastupom na regionalnom festivalu Biser Jadrana u Tivtu, gde je publici premijerno predstavila novu pesmu "Nedeljom" i osvojila Nagradu za dugogodišnji muzički doprinos regionu.

Foto: Zoran Radonjic/www.zoan.photography

Emotivnim nastupom i numerom koja je odmah privukla veliku pažnju, pevačica je najavila novo poglavlje svoje karijere, ali i album na kojem uveliko radi. Povratak na veliku scenu za Milenu ima i posebnu simboliku. Pre tačno dvadeset godina upravo joj je festivalski nastup doneo jednu od najvećih pobeda u karijeri - sa pesmom "Dal' ona zna" osvojila je prvo mesto u kategoriji Nove zvezde na festivalu Sunčane skale u Herceg Novom, a pesma je ubrzo postala veliki hit. Dve decenije kasnije, publici se predstavlja kao zrelija umetnica, ali sa istom ljubavlju prema muzici.

"Ova faza mog života bila je izrazito intenzivna, i fizički i emotivno. Sve ono što sam kao žena želela, ostvarila sam. Zahvaljujem se Bogu svakog dana na svemu što mi je podario. Muzika je bila i ostaće moja ljubav. Koliko god sam u pojedinim trenucima pomislila da je to neuzvraćena ljubav, dešavale su se stvari koje su me vraćale na put pevanja", kaže Milena.

Kako je izgledao nastup u Tivtu

1/11 Vidi galeriju Milena Vučić povrataka na scenu Foto: Zoran Radonjic/www.zoan.photography

Kako ističe, odluka da se vrati muzici nije bila nimalo slučajna, već prirodan nastavak životnog puta.

"Odvažila sam se da nastavim svoju muzičku priču pored svih privatnih obaveza. Drago mi je što sam bila deo festivala 'Biser Jadrana'. Čestitam organizatorima na upornosti i istrajnosti, jer sam sigurna da danas treba izdvojiti mnogo napora da se jedan pop festival napravi, a kamoli održi. Osećaj da se ponovo takmičim, posle 20 godina od pesme 'Dal' ona zna', koja je osvojila festival, postala hit i opstala, zaista je izvanredan."

Nova pesma "Nedeljom" upravo je ono što je želela da donese publici u ovom trenutku svog života. Kako kaže, osvojila ju je iskrenošću i emocijom.

"Pesmu sam odabrala pre svega zbog teksta, koji mi se učinio kao jedna neispričana priča otpevana na jednostavan, melodičan i iskren način. Moj muzički ukus ostao je isti, ali način na koji danas biram pesme drugačiji je, jer iskustvo oblikuje čoveka i utiče na njegove izbore."

Foto: Zoran Radonjic/www.zoan.photography

Veliku životnu promenu donelo joj je majčinstvo. Danas je majka Nikše i Sare, dok će njene bliznakinje Ana i Sofija uskoro proslaviti prvi rođendan. Upravo taj period, kaže, promenio ju je i kao čoveka i kao umetnicu.

"U jednom trenutku svog života pomislila sam da više ništa ne moram da uradim, jer sam životni vrhunac dostigla kada sam rodila Sofiju i Anu. To je blagoslov. Zahvaljujući deci donela sam životne odluke koje možda ranije ne bih. Postala sam jednostavnija, brža i mnogo bolje organizovana. Prioritet su mi deca, ali ne želim da zapostavim svoj lični napredak. Zato sam srećna i ponosna što sam posle svega nastavila da se bavim svojim poslom i učenjem. Deca su moj pokretač i moj eliksir."

Foto: Marko Karović

Da je spremna za povratak publici nagovestili su i nedavni nastupi na koncertu Rikija Martina u Crnoj Gori, kao i na otvaranju Filmskog festivala Ravno Selo u Srbiji, koje opisuje kao važne trenutke na svom novom umetničkom putu.

"Privilegija je pevati na bini na kojoj nastupa svetska zvezda poput Rikija Martina. Zahvalna sam na svakoj prilici koju dobijem, a ovo je bio trenutak i da ohrabrim sebe. Energija publike dala mi je dodatnu motivaciju za povratak. Počašćena sam i pozivom da pevam na otvaranju Filmskog festivala Ravno Selo. Upravo je ta manifestacija u meni probudila želju da se ohrabrim za neke nove početke koji se tiču umetnosti."

Iako su prošle godine od njenih najvećih hitova, publika i danas sa istim emocijama sluša pesme poput "Luče" i "Indijana", na šta Milena gleda sa posebnom zahvalnošću.

"Kada sam otpevala te pesme, imala sam osećaj da se dešava nešto veliko. Danas sam svesna da su upravo one promenile moj život. Neverovatno je kakvu snagu nose sa sobom. To je ta nevidljiva sila koju poseduje muzika."

Povratak Milene Vučić neće se završiti festivalskim nastupom u Tivtu. Pevačica je već u studiju i radi na novom albumu, za koji kaže da će biti njen najličniji do sada.

"Biram pesme, pevam, preslušavam, radim... To je proces koji zahteva mnogo strpljenja i rada. Verujem da intuicija može biti presudna, zato slušam osećaj i puštam da se stvari dese."

Milena Vučić Foto: Printscreen/Instagram

Iako je prošlogodišnji duet sa Peđom Jovanovićem "Budi sa moje strane" osvojio publiku, novi album, otkriva, doneće drugačiji koncept.

"Verujem da će se ta pesma dugo slušati. To je bio poseban spoj. Međutim, ovaj album će na neki način biti samo moj i trenutno ne vidim nove duete. Naravno, nikad se ne zna."

Na kraju, Milena ističe da publika može da očekuje poznatu emociju, ali jednu novu, zreliju umetnicu.

"Nova Milena je zrelija, sa više samopouzdanja, ali mnogo manje pretenciozna. Sve više sam skromna i svesna da mnoge stvari ne zavise samo od nas. Verujem da je snaga žene u njenoj nežnosti i zahvalnosti i potrudiću se da upravo to prenesem kroz muziku koju izvodim."

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