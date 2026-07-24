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Videti Megan Markl u kupaćem kostimu nakon udaje za princa Harija bilo je gotovo nemoguće – sve do sada, kada je vojvotkinja od Saseksa na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira upravo u tom izdanju.

Megan Markl podelila je sa javnošću seriju fotografija sa letovanja u portugalskoj regiji Alentežo, u mestu Melideš. Među njima se našla i ona na kojoj vojvotkinja od Saseksa pozira u jednodelnom kupaćem kostimu, zbog čega su mnogi njeno izdanje uporedili sa čuvenom fotografijom princeze Dajaneu sličnom modelu.

Vojvotkinja od Saseksa uživala je u Portugalu sa suprugom, princom Harijem, i njihovom decom, Lilibet Dajanom i Arčijem Harisonom. Podelila je niz detalja sa porodičnog odmora, ali je najveći bum izazvala fotografija na kojoj pozira u kupaćem kostimu.

Pre fotografije iz Portugala, Megan Markl smo u kupaćem kostimu poslednji put videli u martu 2017. godine, kada je sa princom Harijem, pre veridbe, prisustvovala venčanju njegovog prijatelja Toma Inskipa na Jamajci. Tada su ih paparaci fotografisali na plaži hotelskog rizorta.

Očekivano, fotografije su mesecima kružile svetskim tabloidima, ali nakon što se Megan u maju 2018. udala za princa Harija, takvi prizori postali su prava retkost

Kao članovi kraljevske porodice, Megan i Hari počeli su da letuju isključivo na strogo čuvanim privatnim posedima, izolovanim ostrvima ili u zatvorenim rizortima, pa paparaci nisu mogli da im priđu dovoljno blizu i zabeleže kako izgledaju u kupaćem.

Međutim, fizička distanca nije bila jedina prepreka. Nakon venčanja, pravni tim kraljevske porodice poslao je jasnu poruku medijima: ukoliko bi neki tabloid kupio i objavio paparaco fotografiju Megan u kupaćem kostimu, u slučaju da takva fotografija bude snimljena, čuveni par odmah bi odgovorio tužbom. Time su stavili do znanja da primenjuju politiku nulte tolerancije prema spornim fotografijama.

Megan Markl, princ Hari Foto: Printscreen/Instagram/meghan

Važno je napomenuti i da britanski mediji poštuju interni dogovor kojim se zabranjuje objavljivanje paparaco fotografija članova kraljevske porodice u kupaćim kostimima, kao i onih nastalih tokom privatnih odmora. To je u velikoj meri povezano sa medijskim pritiskom kojem je bila izložena princeza Dajana, koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu 1997. godine, dok su paparaci jurili automobil u kojem se nalazila.

Megan Markl i princ Hari od 2020. godine više nisu aktivni članovi britanske kraljevske porodice. Preselili su se iz Londona u Kaliforniju, ali su se sve do sada pridržavali nepisanog pravila da fotografije u kupaćem ne dele sa javnošću.

Čuveni par je prethodnih godina više puta fotografisan na plaži, ali je Megan očigledno bila svesna prisustva paparaca, pa se u takvim prilikama nije pojavljivala u kupaćem kostimu, već u ležernim letnjim kombinacijama.

Podsećanja radi, u avgustu 2025. godine Hari i Megan primećeni su u Karpinteriji dok su ponosno posmatrali sina Arčija na njegovim prvim časovima surfovanja. Na tim fotografijama vojvotkinja nije bila u kupaćem kostimu, već je za plažu odabrala teksas šorts, belu košulju i slamnati šešir, dok je Hari nosio šorts i kačket.

Par je u oktobru 2023. godine viđen i na romantičnom odmoru na luksuznom karipskom ostrvu Kanuan. Paparaco fotografije prikazivale su Megan i Harija u šetnji plažom ispred ekskluzivnog odmarališta. Vojvotkinja je tom prilikom nosila jednostavnu letnju haljinu na bretele i panama šešir.

Fotografije Megan Markl u kupaćem kostimu koje su dostupne javnosti uglavnom datiraju iz perioda pre njenog braka sa princom Harijem. Zato je najnovija objava izazvala toliko pažnje. Zanimljivo je da je pre nekoliko nedelja i Kejt Midlton iznenadila javnost pojavivši se u minijaturnom šortsu, što su mnogi ocenili kao svojevrsni otklon od modnog protokola koji princeza od Velsa godinama neguje.

(Kurir.rs/ Žena)

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