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Nakon borbe sa rakom pankreasa preminula je Kris En Boldt, majka poznatog glumca Bena Afleka. Informacija o njenom odlasku stigla je svega nekoliko sedmica pošto je holivudski glumac u jednom gostovanju izjavio da se njegova osamdesetjednogodišnja majka oseća odlično.

Aflek se na zdravstveno stanje svoje majke, inače nekadašnje prosvetne radnice, osvrnuo početkom jula tokom učešća u podkastu Fly on the Wall. Govoreći o sopstvenom dugogodišnjem suočavanju sa alkoholizmom, spomenuo je i Kris En.

"Moja mama ima 81 godinu i veoma je dobrog zdravlja", izjavio je glumac tom prilikom.

Tokom tog intervjua, Aflek se prisetio i emotivnog trenutka iz 2001. godine, kada ga je upravo majka odvela u ustanovu za lečenje od zavisnosti, podelivši reči koje su mu pružile ogromnu podršku.

"Rekla mi je: 'Vidim te. Vidim ko si zapravo. Znam da si dobar čovek i draga osoba. Ti si moj sin i volim te. Bićeš dobro, proći ćemo kroz ovo zajedno'", prisetio se glumac.

Čest pratilac na porodičnim okupljanjima

Kris En Boldt bila je redovan gost na javnim dešavanjima uz Bena, njegovu nekadašnju suprugu Dženifer Lopez i unuke. Pratila ih je na mnogobrojnim porodičnim svečanostima, a ostalo je zapamćeno i njeno prisustvo na venčanju Bena i Dženifer Lopez u avgustu 2022. godine.

Pogledajte fotografije Bena Afleka:

1/4 Vidi galeriju Ben Aflek ofarbao kosu i bradu Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia, Image Press Agency / ddp USA / Profimedia, Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Upravo uoči tog slavlja na Aflekovom imanju u Džordžiji, ona je doživela peh zbog kog je morala hitno u bolnicu. Ipak, nakon što su joj lekari sanirali povredu i stavili nekoliko šavova, puštena je na kućno lečenje pa je uspela da prisustvuje samom venčanju. Inače, i Aflekov otac Timoti borio se sa karcinomom i trenutno se nalazi u stanju remisije.

Pogledajte video: Svađa Džej Lo i Bena Afleka